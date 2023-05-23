Kripto varlık düzenlemesi için '18 tavsiye kuralı' açıklandı

Kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin standartların belirlenerek müşterilerin nasıl korunması gerektiğine ilişkin standartları oluşturmak üzere bir girişim başlatıldı.

23.05.2023 11:56:330
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Kripto varlık düzenlemesi için '18 tavsiye kuralı' açıklandı

Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü (IOSCO), kripto varlık ve pazarlarının düzenlenmesine yönelik ilk küresel yaklaşımı 18 tavsiye kuralıyla duyurdu.

IOSCO'nun açıklamasına göre, kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin standartların belirlenerek müşterilerin nasıl korunması gerektiğine ilişkin standartları oluşturmak üzere bir girişim başlatıldı.

Bu kapsamda, IOSCO 18 tavsiye kuralını 6 temel alan üzerine yoğunlaştırdı. Bu alanlar, faaliyetlerin ve fonksiyonların dikey entegrasyonundan kaynaklanan çıkar çatışmaları, piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık, sınır ötesi riskler ve düzenleyici iş birliği, gözetim ve müşteri varlıklarının korunması, operasyonel ve teknolojik riskler ile perakende erişimi, uygunluk ve dağıtım olarak belirlendi.

IOSCO, tavsiye kuralları kamu görüşüne açtı ve önerileri aldıktan sonra yıl sonuna kadar kripto varlıkların düzenlenmesine ilişkin küresel standart önerilerine son halini verecek.

IOSCO Başkanı Jean-Paul Servais, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kripto faaliyetlerinde düzenlemeye ilişkin belirsizliklere son vermek için zamanın geldiğini belirterek, "Bugün kamu görüşüne açtığımız dosya, uzun bir analiz sürecinin sonucu olarak ortaya çıktı. Yatırımcının korunması ve piyasa bütünlüğüne yönelik çok belirgin olan risklerin ele alınmasında bu tavsiyelerin bir dönüm noktası olacağını düşünüyorum." dedi.

IOSCO'nun dünya menkul kıymetler piyasalarının yüzde 95'inden fazlasını düzenleyen 130 üyesi bulunduğunu kaydeden Servais, bu üyeler arasındaki iş birliğinin kripto piyasalarında küresel bir çerçeveyi belirlerken müşterilerin korunmasına katkı sağlayacağına dikkati çekti.

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