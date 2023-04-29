Küresel doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl yavaşladı

OECD, 2022 yılına dair küresel doğrudan yabancı yatırım bültenini yayımladı. Buna göre, küresel doğrudan yabancı yatırımlar geçen yıl, Lüksemburg'da faaliyet gösteren çok uluslu bir telekomünikasyon şirketinin büyük miktarda sermaye çekmesiyle, yıllık bazda yüzde 24 azalışla 1 trilyon 286 milyar dolara geriledi. Küresel doğrudan yabancı yatırımlar, Lüksemburg hariç tutulduğunda bir önceki yıla göre yüzde 5 azalış gösterdi.

Çin ve ABD gibi başlıca doğrudan yabancı yatırım alan ülkeler, kısmen yeni yatırım faaliyetinin azalmasıyla daha düşük sermaye akışı elde etti. Buna rağmen 2022'de ABD 318 milyar dolar ve Çin 180 milyar dolar ile doğrudan yabancı yatırımlarda ilk iki durak oldu. Bu iki ülkeyi, en yüksek düzeyde giriş alan Brezilya izledi.

OECD ekonomilerindeki doğrudan yabancı yatırım girişleri, yüzde 26 azalış kaydetti. OECD dışı G20 ekonomilerindeki doğrudan yabancı yatırım akışı ise Çin'deki azalışın da yansıması olarak yüzde 38 düştü. OECD ve OECD dışı G20 ülkelerinden doğrudan yabancı yatırım çıkışları da sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 28 geriledi.

Sınır ötesi birleşme ve devralma faaliyetleri de daha sıkı finansal koşullar, devam eden jeopolitik zorluklar ve yaklaşan resesyona ilişkin endişeler nedeniyle 2022'de yavaşladı.

Bir şirketin yeni pazarlara girmek için doğrudan yatırım yoluyla başka bir ülkede yatırım yapması olarak tanımlanan "greenfield" faaliyetine ilişkin görünüm geçen yıl olumlu seyretti. Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde açıklanan sermaye harcamaları artarken, proje sayıları ise pandemi öncesi seviyelerin altında kaldı.