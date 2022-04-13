Küresel piyasalar karışık seyrediyor: 13 Nisan verileri

Küresel piyasalar, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nı (Fed) daha da şahinleştirebileceği endişesiyle karışık seyrediyor.

ABD'de yüzde 8,5'le 1981'den bu yana en güçlü yıllık yükselişini kaydeden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahvil ve pay piyasalarında fiyatlamaları zorlaştırdı.

Veri sonrası, Fed'in mayıstaki toplantıda 50 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 85 seviyesine çıkarken, enflasyonun martta zirve yapmış olabileceği beklentisi tahvil piyasalarındaki 7 günlük satış eğilimini durdurdu. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 2,75'te dengelendi.

ABD'de aylık TÜFE artışının yarısından fazlası petrol ürünlerindeki fiyat artışından kaynaklanırken, konaklama ve gıdadaki fiyat artışları da yükselişe önemli katkı sağladı.

ABD'de çekirdek TÜFE aylık yüzde 0,3 artarak beklentilerin gerisinde kalırken, enflasyon baskısının bir miktar da olsa azalmasını sağladı.

Fed yetkilileri ise şahin tonlu açıklamalarına devam etti. Fed üyesi Lael Brainard, bilanço küçültmeye haziranda başlayabileceklerini kaydederken, Fed'in resesyona sebep olmadan enflasyonu kontrol altına alabileceklerine inandığını ifade etti.

St Louis Fed Başkanı James Bullard ise faizlerdeki artışın ekonomiyi etkilememesi gibi beklentilerin fanteziden ibaret olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini belirterek "Yine hepimiz çıkmaza girdik." dedi. ABD Başkanı Joe Biden ise Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını belirtti.

Söz konusu gelişmeler küresel bazda risk iştahının azalmasına sebep olurken, arz yönlü sıkıntıların tekrar baş gösterebileceği endişesiyle Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık yüzde 6 yükselerek 104,8 dolara çıktı.

Artan risk algısıyla altının ons fiyatı da yükselişini beşinci güne taşırken, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.973 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Dün kapanışa doğru artan satış eğilimiyle, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,34, Nasdaq endeksi yüzde 0,30 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugüne ise yükselişle başladı.

Artan enflasyon baskısı, yarın yapılacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı öncesinde Avrupa borsalarında da fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da TÜFE aylık bazda yüzde 2,5 ve yıllık bazda yüzde 7,3 artarken, yıllık enflasyon 1981'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Toptan satış fiyatlarının ise martta bir önceki aya göre yüzde 6,9 artması dikkati çekti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıklamasında, "Söz konusu yıllık artış oranı, 1962'de toptan eşya fiyat endekslerinin hesaplanmasına başlanmasından bu yana görülen en yüksek yıllık artış oranı oldu.” ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu verilerle Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,86'yla Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bu seviyeden gelen alımlarla yüzde 0,79'dan günü tamamladı.

Dün, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,48, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,33 ve Fransa'da CAC 40 yüzde 0,28 değer kaybetti. Avrupa endeksleri bugün vadeli işlemlere de satış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Asya pay piyasaları yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, negatif ayrışan Çin'in beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerle kayıplarını telafi ettiği görülüyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre makine siparişleri aylık yüzde 9,8 azalışla son iki yılın en sert düşüşünü gerçekleştirirken, Kovid-19 salgını ve alınan tedbirlerin söz konusu düşüşte etkili olduğu belirtiliyor.

Çin'de ise ihracat geçen ay yüzde 14,7 artarken, dış ticaret fazlası da 47,4 milyar dolarla beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,32, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,73 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,91 değer kazandı.

Yurt içinde, BIST 100 endeksi dün tarihi zirvesini 2.474,70 puana taşımasının ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 2.463,76 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da geliştirdi.

Dolar/TL dün yüzde 0,4 azalışla 14,6007’den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 14,5800 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de TÜFE ve ÜFE ile ABD'de ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, mart ayı TÜFE ve ÜFE

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, mart ayı ÜFE