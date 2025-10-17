Küresel piyasalar negatif bir seyir izliyor

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

ABD'de hükümetin bütçe anlaşmazlıkları sebebiyle kapalı kalması 17. gününe girerken, ülkenin bölgesel bankalarından Zions Bancorp ve Western Alliance'ın bazı kredilerde dolandırıcılıkla karşılaştıklarını açıklaması, bankaların kredi portföylerine ilişkin kaygıları artırdı.

Utah merkezli Zions Bank'ın hisseleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) dün, yaptığı bildirimde iki ticari krediyle ilgili usulsüzlükler tespit edildiğini ve 50 milyon dolarlık zarar yazdığını açıklaması sonrası yüzde 13,1 geriledi.

Arizona merkezli Western Alliance Bank'ın hisseleri de SEC'e bugün yaptığı bildirimde bir borçluya dolandırıcılık iddiasıyla dava açtığını açıklamasıyla yüzde 10,8 değer kaybetti.

Sorunlu kredilere ilişkin endişelerin artmasıyla bölgesel bankaların performansını yansıtan KBW Bölgesel Bankacılık Endeksi, dün yüzde 6,3 geriledi. Ülkenin büyük yatırım bankalarından JPMorganChase'in hisselerinde yüzde 2,3 ve Jefferies Financial Group'un hisselerinde de yüzde 10,6 düşüş görüldü.

-"Korku endeksi" olarak bilinen VIX Endeksi yükseldi

Bankacılık ve finans sektörü hisseleri öncülüğündeki satıcılı seyir Amerikan piyasalarını olumsuz etkilerken, yatırımcıların risk algısı da yükseldi. Piyasalarda "korku endeksi" olarak bilinen ve S&P 500 Endeksi'ndeki dalgalanmayı gösteren VIX Endeksi yaklaşık yüzde 23 artışla 25,31 değerine çıktı.

Çin'in nadir toprak elementlerinin ihracatına kısıtlama getirmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ek tarife tehdidi ve sonrasında yaşanan gelişmeler, ABD'de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ile bankaların kredi portföylerine ilişkin kaygılar VIX endeksinin yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyesine çıkmasında etkili oldu. VIX endeksi 24 Nisan 26,47 seviyesinde bulunuyordu.

- Hükümetin kapalı kalması veri akışını aksatmayı sürdürüyor

ABD'de hükümetin kapalı kalmayı sürdürmesi makroekonomik veri akışını aksatarak ekonomik gidişata yönelik öngörülerin oluşmasını zorlaştırıyor. Analistler, açıklanması 24 Ekim'e ertelenen eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerinin bu süreçte daha da önemli konuma geldiğine vurgu yaptı.

Siyasi ve jeopolitik riskler, merkez bankalarının devam eden alımları ile Fed'e yönelik faiz indirimi beklentileri altını desteklemeye devam ediyor. Altının onsu yeni işlem gününde 4 bin 379,42 doları görerek rekor tazeledi. Ons altın şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 4 bin 366 dolardan işlem görüyor.

ABD'de uzun vadeli tahviller tarafında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD 10 yıllık tahvil faizi 7 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine inerek yüzde 3,96 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise düşüş serisini 4. işlem gününe taşırken, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 98,2 seviyesinde seyrediyor.

Bu gelişmelerle, New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,63, Nasdaq endeksi yüzde 0,47 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,65 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar ise yeni güne satıcılı başladı.

- Avrupa borsaları Ukrayna'da barış beklentisiyle yükseldi

Avrupa piyasalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye yönelik atılan adımları yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Trump, savaşı sona erdirebilmek amacıyla iki ülke heyetlerinin gelecek hafta bir danışma toplantısı yapacağını ve kendisinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir araya geleceğini duyurdu.

Analistler, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış iyimserliklerinin piyasalara yansıdığını ifade ederek, Avrupa Birliği'nin harcamalarında Ukrayna'ya yapılan mali desteğin önemli bir yer tuttuğunu kaydetti.

Kurumsal tarafta ise İsviçre merkezli gıda ve içecek şirketi Nestle dün yılın 3. çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satışları yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterirken Çin'deki satışlar zayıfladı. Şirket, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını bildirdi.

Dün Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,42, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,12 , İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,38 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.

- Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya tarafında negatif bir seyir öne çıkarken, ABD ve Çin'in ticaret gerilimine ilişkin endişeler ile ABD endekslerindeki bankacılık ve finans sektörü öncülüğündeki satıcılı seyir Asya'da da etkili oluyor.

ABD'de bankaların kredi portföylerine ilişkin kaygıların artmasıyla artan risk algısı bölgedeki bankacılık ve finans şirketlerinin hisselerinde satış baskısı yaratıyor.

Öte yandan, merkez bankaları tarafındaki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bugün açıklamalarda bulunan Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, BoJ'un ekim ayında faiz oranlarını artırıp artırmamaya karar verirken Washington'daki ziyareti sırasında topladığı bilgiler de dahil olmak üzere çeşitli verileri inceleyeceklerini söyledi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyretti.

- Yurt içinde S&P'nin kredi derecelendirme raporu bekleniyor

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 10.370,78 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 düştü.

Piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, Türkiye için kredi derecelendirme raporunu açıklanması bekleniyor. S&P, nisan ayında Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu "BB-" olarak teyit etmiş ve kredi notu görünümünün "durağan" olduğu belirtmişti.

Dolar/TL, dün 41,8420'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 41,9470'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç İstatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici enflasyonu verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 puanın destek, 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.