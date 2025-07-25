Küresel piyasaların gözü FED Toplantısında... FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

Altın, dolar, kripto para gibi dünya piyasalarına yön veren FED, temmuz ayı faiz kararını bu ay sonunda açıklayacak.

25.07.2025 16:11:430
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Küresel piyasaların gözü FED Toplantısında... FED faiz kararı ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?

ABD Merkez Bankası (FED) Temmuz ayı toplantı tarihi yaklaşırken, küresel piyasalarda da gözler faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz hafta Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yayımladığı toplantı tutanaklarından alınan faiz indirim sinyalleri ve Fed üyelerinden gelen güvercin mesajlar yatırımcı iştahının artmasını sağladı. Trump ise Powell'ın faiz indirimi konusunda açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalar ile beraber FED faiz indirecek mi, FED'in faiz kararı ne olur? soruları da gündeme geldi. 

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik beklentilerin hala masada olması ve Trump'ın, Powell'ı kovmayı planlamadığını söylemesinin de küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını belirtti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, Temmuz ayı FED toplantısı hangi gün? 

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed'in bir sonraki toplantısı, 29-30 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı 30 Temmuz saat 21.00'de belli olacak.

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPACAK MI?

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller para politikasının sıkı olduğunu ve bu ay politika faizinde indirim düşünebileceklerini ifade ederek, bu konuda azınlıkta olduğunu ve bu durumun siyasi bir konu olmadığını söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de faiz oranlarını düşürmeye başlama zamanının yaklaştığını belirterek, bu yıl iki faiz indiriminin uygun olabileceğini ifade etti.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, enflasyon üzerinde yukarı yönlü riskler gördüğünü ancak tarifelerin fiyatlar üzerinde kalıcı bir etkisi olup olmayacağını bilmek için henüz erken olduğunu söyledi.

Fed yetkililerinden gelen faiz indirimi sinyalleri bankanın bu ay olmasa da, eylülde faiz indirimine gideceği ihtimallerini güçlendirdi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 5 Temmuz ile biten haftada 227 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

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