Kurumsal Risk Yönetimi Sertifika Programı’nda yeni dönem başlıyor

BMI Business School ve Paris Sorbonne Business School iş birliği düzenlenen “Kurumsal Risk Yönetimi Sertifika Programı” yeni dönemi tarihi belli oldu. Finans alanında deneyim sahibi iş dünyası profesyonellerini, kurumsal risk yönetimi konusunda yetkin ve stratejik kararlara yön verebilen orta ve üst düzey yöneticiler olarak geliştirmeyi hedefleyen eğitim programı, yeni dönemini Mart 2021’de online olarak gerçekleştirecek.

Kurumsal Risk Yönetimi Sertifika Programı hakkında detaylı bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz.

Kurumsal risk yönetimi, kurumların hazırlamış olduğu plan ve stratejileri sekteye uğratacak belirsizliklerin ve tehlikelerin belirlenmesi, analiz edilmesi, etkenlerin değerlendirilmesi ve buna göre önlemler alınması sürecidir. Kurumsal risk yönetimi, giderek belirsizliklerin arttığı, hızlı değişimler yaşanan günümüz iş dünyasında, kurumların başarısında kritik rol oynuyor ve modern yönetim anlayışının çok önemlisi bir parçası haline geldi. Kurumların operasyonel, finansal, stratejik gibi farklı açılardan karşılaşabilecekleri risklerin farkında olması, bunları kontrol edebilmesi, hatta bu riskleri doğru bir yönetim ile değere dönüştürebilmesi gerekiyor.

MART AYINDA BAŞLIYOR

Kurumsal risk yönetimi alanında Türkiye’de kapsamlı bir eğitim programına ihtiyaç duyulduğunu tespit eden BMI Business School, risk yönetimi alanında öncü ülkeler arasında olan Fransa’nın en önemli üniversitesi Paris Sorbonne Business School ile iş birliği kurarak Kurumsal Risk Yönetimi Sertifika Programı’nı iş dünyası profesyonellerinin katılımına açtı. Uluslararası normlara uygun global ve yerel örneklerin inceleneceği eğitim modülleri ve kurumsal risk alanında önde gelen yerli ve yabancı akademisyen-konuşmacının eğitmen kadrosunda bulunduğu program yeni dönemini mart ayında başlatıyor.

Kurumsal Risk Yönetimi ve Analizi Sertifika Programının amacı; güncel gelişmeler doğrultusunda şirketlerin karşılaştıkları riskler, bu risklerin analizi ve yönetimi konularında farkındalık kazandırmak ve kurumsal risk yönetimi konusunda yetkin ve stratejik kararlara yön verebilen orta ve üst düzey yöneticileri geliştirmek. Kurumsal risk yönetimi uluslararası kabul gören ilke, kural ve standartlar çerçevesinde örnek olaylarla ele alındığı toplam altı gün sürecek olan bu online sertifika programında katılımcılara, kurumsal risk yönetimi konusunda stratejik bir bakış açısı sağlıyor. Güncel yaklaşımlar ve trendler hakkında katılımcılarını bilgilendiriyor ve uzmanlık altyapısı sağlıyor. Katılımcılara kurumlarında kurumsal risk yönetim sistem ve süreçlerini tasarlayabilecek, uygulayabilecek, değerlendirebilecek, geliştirebilecek yetkinliği kazandırmayı hedefliyor.

EĞİTMEN KADROSU

Programın eğitmen kadrosunda; Prof.Georges Chappoteau (Paris Sorbonne University), Mustafa Tercan ( Esas Holding – CFO ), Cumhur Bilgili ( Kibar Holding – Risk Managment Director ), Gökçe Çıtak ( Socar Türkiye – Risk and Insurance Group Director ), Emre Beşli ( Ernst & Young – Partner, Advisory ), Doğu Özen (Tofaş – Planning & Controlling Director), Ayça Denge ( Akbank – Operational Risk Vice President ), Derya Acar’ın ( Ernst & Young – Türkiye Risk Hizmetleri Direktörü ) yer aldığı eğitmen kadrosunu detaylı incelemek için tıklayınız.

Online Dönemde - Eğitim programı, altı gün (üç hafta) belirlenen tarihlerde dört saatlik online seanslar olarak gerçekleştirilecek, eğitmen kadrosu tarafından yapılacak olan eğitim sunumlarının yanı sıra güncel ve başarılı örnekler katılımcılarla birlikte incelenecek, soru-cevap ve tartışma kısımları ile interaktif sanal sınıf ortamı yaratılacak, ayrıca deneyim, bilgi paylaşımı ve networking seansları yapılacak.

Eğitim programı, finans, muhasebe, mali işler, iç denetim, kontrol, operasyon, geliştirme ve benzeri alanlarda deneyimli iş dünyası profesyonellerini, strateji, risk yönetimi, kurumsal yönetim alanlarında gelistirmek, güncellemek ve ilham vermek için tasarlandı. Programa öncellikle ilgili alanlarda deneyim sahibi, kurumlarında orta – üst düzey yönetici olarak çalısan veya yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri kabul ediliyor. Program sonunda başarılı olan katılımcılar ise IAE Paris Sorbonne Business School ve BMI Business School tarafından hazırlanan resmi iki adet “Kurumsal Risk Yönetimi & Analizi” sertifikasına hak kazanacak. 20 Mart 2021 tarihinde başlayacak online dönem için kayıtlar alınmaya devam ediliyor, fakat kontenjan 20 kişi ile sınırlı durumda. Eğitim hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru için https://www.bmieducation.com/executive-education/sorbonne-risk-management-executive-education?utm_source=ekonomist_risk sayfasındaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Kurumsal Risk Yönetimi Sertifika Programı hakkında detaylı bilgi için linki ziyaret edebilirsiniz.









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