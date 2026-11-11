Kurumsal yapay zeka karmaşasına son: Tüm AI Agent’lar tek platformda

Etiya, yeni platformuyla şirketlerin giderek büyüyen yapay zeka ekosistemlerini yönetme ihtiyacına yanıt veriyor. Farklı departmanlarda ve iş süreçlerinde kullanılan AI agent'ların sayısı artarken kurumların bilgisi veya onayı dışında kullanılan yapay zeka araçları da yeni riskler yaratıyor. Hangi uygulamanın hangi verilere eriştiğinin, nasıl çalıştığının ve ne kadar maliyet oluşturduğunun takip edilmesi zorlaşırken veri güvenliği riskleri, gereksiz yatırımlar ve yönetim karmaşası artıyor.

Farklı teknolojiler, tek işletim katmanı

Etiya Agentic Operating System, AI agent'ların tasarım, geliştirme, test, devreye alma ve sürekli iyileştirme süreçlerini kapsayan tüm yaşam döngüsünü yönetiyor. Farklı sağlayıcıların ve kurum içi ekiplerin geliştirdiği agent'ları ortak bir platformda bir araya getirerek birlikte çalışmalarını, orkestrasyonunu ve iş süreçlerine entegrasyonunu mümkün kılıyor.

Kurumlar bu platform ile geliştirme, güvenlik, performans izleme ve yönetim süreçlerini tek merkezden yürütebiliyor. Mevcut yatırımlarını koruyarak farklı teknolojiler arasında seçim özgürlüğünü sürdürüyor, yönetim karmaşasını azaltıyor ve yapay zeka kullanımını tek bir sağlayıcıya bağımlı kalmadan ölçeklendirebiliyor.

Kurumsal yapay zekada izleme, güvenlik ve kontrol

Platform, AI agent'ların eriştiği verileri, kullandığı araçları, kararlarına dayanak oluşturan işlem adımlarını ve gerçekleştirdiği eylemleri görünür kılıyor. Böylece yapay zeka uygulamaları tasarım aşamasından itibaren güvenlik ve denetim süreçlerinin bir parçası haline geliyor.

Etiya Agentic Operating System, kurumların bilgisi veya onayı dışında kullanılan yapay zeka uygulamalarının tespitini ve bunlardan kaynaklanan risklerin yönetimini destekliyor. Platform, hassas kurumsal verilere erişimin ve AI agent'ların gerçekleştirdiği işlemlerin kurumsal politikalar ve iş kuralları doğrultusunda kontrol edilmesini, kritik işlemlerde insan onayı alınmasını ve gerektiğinde riskli işlemlere müdahale edilmesini mümkün kılıyor. Bu bütünleşik yaklaşım, farklı kaynaklardan gelen AI agent'ların ortak güvenlik ve denetim kuralları altında çalışmasına olanak tanıyor.

AI yatırımlarında maliyet kontrolünden iş değerine

Etiya Agentic Operating System, agent, model ve organizasyonel birim bazında kullanım ve maliyet görünürlüğü sunuyor. Merkezi model ve harcama limiti yönetimi, tüketim takibi ve gerektiğinde otomatik model geçişiyle maliyet optimizasyonunu ve hizmet sürekliliğini destekliyor.

Şirketler bu şekilde yapay zeka yatırımlarını yalnızca maliyet açısından değil, agent'ların performansı, güvenilirliği ve sağladıkları iş değeri üzerinden de değerlendirebiliyor. Kaynaklarını daha verimli kullanırken AI uygulamalarını kurum genelinde ölçeklendirebiliyor ve yeni büyüme fırsatlarına odaklanabiliyor.

“Yapay zekada rekabet avantajını, teknolojiyi nasıl yönettiğiniz belirleyecek”

Etiya Kurucu Ortağı ve CEO'su Aslan Doğan, yeni platforma ilişkin şunları söyledi: “Yapay zeka artık şirketlerin farklı iş süreçlerinin bir parçası. Ancak asıl rekabet avantajı, daha fazla AI agent geliştirmekten değil, bu teknolojileri kurum genelinde güvenli, kontrollü ve verimli biçimde birlikte çalıştırabilmekten geçiyor. Etiya Agentic Operating System ile farklı teknolojileri ortak bir işletim katmanında buluşturarak şirketlerin yapay zeka ekosistemlerini yönetmelerini sağlıyoruz. Hedefimiz, kurumların mevcut yatırımlarını korurken yapay zekanın sunduğu fırsatları somut iş sonuçlarına ve sürdürülebilir büyümeye dönüştürmelerine katkı sağlamak.”