Gelecek Varlık’tan ilk dokuz ayda 843 milyon TL’lik net kar

Gelecek Varlık Yönetimi, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk dokuz ayında 843 milyon TL’lik net kâr elde etti.

Gelecek Varlık Yönetimi 2026 yılının ilk dokuz ayında 843 milyon TL’lik net kâr elde etti ve tahsilatı aynı dönemde yüzde 13’lük artışla 4 milyar 831 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü 2 milyar 715 milyon TL ile yüzde 6’lık büyüme kaydederken, FAVÖK marjı %55,5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde özkaynakları yüzde 25 artışla 4 milyar 341 milyon TL seviyesine yükseldi.

2026 yılının ilk dokuz ayında güçlü portföy yatırımlarına devam eden Gelecek Varlık, satın aldığı alacak tutarını, bir önceki yıla göre yüzde 50 artırarak 18,8 milyar TL’ye yükseltti. Sektör liderliğini pekiştirmeye devam eden şirketin yatırımları aynı dönemde yüzde 24’lük yükselişle 3,2 milyar TL’ye ulaştı.

“Finansal gücümüzü teknoloji ve müşteri deneyimine yaptığımız yatırımlarla destekliyoruz”

Gelecek Varlık’ın yılın ilk dokuz ayında tahsilatını artırırken yeni portföy yatırımlarını da sürdürdüğünü belirten Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Z. Sezin Ünlüdoğan “Önceliğimiz, güçlü sermaye yapımızı koruyarak kaynaklarımızı verimli kullanmak ve uzun vadeli büyümemizi destekleyecek yatırımlara devam etmek. Alacak yönetimindeki deneyimimiz, analitik yetkinliklerimiz ve disiplinli risk yönetimimiz bu yaklaşımımızın temelini oluşturuyor” diye konuştu.

Şirketin finansal gücünü teknoloji ve müşteri deneyimine yapılan yatırımlarla desteklediklerini vurgulayan Ünlüdoğan “Müşterilerimizin borçlarına ilişkin bilgilere ve ödeme seçeneklerine kolayca ulaşabilmelerini, çözüm sürecini ihtiyaçları doğrultusunda yönetebilmelerini önemsiyoruz. Mobil uygulamamızla borç bilgilerini incelemekten teklif ve ödeme adımlarına kadar bu imkânı tek bir platformda sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de uygulamamızı geliştirerek müşterilerimizin işlemlerini daha kolay tamamlamalarını ve dijital hizmetlerimizden daha fazla yararlanmalarını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.