Kuvvetli kar sağanakları bekleniyor: İstanbul Valisi saat verip uyardı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi twitter hesabından saat vererek, İstanbulları uyardı.

18.03.2022 16:18:000
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Kuvvetli kar sağanakları bekleniyor: İstanbul Valisi saat verip uyardı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 18:00-24:00 arası kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, İstanbullara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısı yaptı. Yerlikaya, ayrıca saat 17:30’dan itibaren motosiklet, elektrikli scoter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarını izin verilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi twitter hesabından saat vererek, İstanbulları uyardı.

Yerlikaya, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son verilerine göre #İstanbul’da BUGÜN 18.00-24.00 arası KUVVETLİ KAR SAĞANAKLARI bekleniyor. Lütfen, Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım, dışarıdaysak evlerimize dönelim, toplu taşıma araçlarını tercih edelim” ifadelerini kullandı.


 



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