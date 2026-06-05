Marmara Denizi’nin geleceği Kocaeli’de şekilleniyor

Marmara Denizi’nin ekolojik sürdürülebilirliğini desteklemek ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara katkı sunmak amacıyla Kocaeli önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kocaeli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle; Kocaeli Valiliği, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) paydaşlığında hayata geçirilecek 1. Marmara Sürdürülebilir Çevre Sempozyumu, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki güncel başlıkları kapsamlı şekilde ele alacak.

Çevre Alanındaki Yenilikçi Projeler Desteklenecek

İklim değişikliği, su yönetimi, döngüsel ekonomi ve mavi ekonomi gibi kritik konuların gündeme taşınacağı sempozyumda; bilim insanları, kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelecek. Katılımcılar, Marmara Bölgesi’nin çevresel geleceğine yönelik politika önerilerini, uygulama örneklerini ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkânı bulacak.

Üç gün boyunca sürecek etkinlik kapsamında bilimsel sunum oturumları, yedi farklı panel, bir Ar-Ge proje yarışması ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek çevre fuarı yer alacak. Fuarda temiz üretim, mavi ekonomi, sıfır atık ve su verimliliği temalarında oluşturulan dört ayrı zonda çok sayıda firma ve kurum projelerini, teknolojilerini ve çözüm önerilerini katılımcılarla paylaşacak.

Sempozyum kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi destekleriyle hayata geçirilen Marmara Denizi ve Sürdürülebilir Yaşam Araştırma Projeleri Destek Programında kabul alan 18 projeye toplamda 25 milyon TL kadar hibe desteği sağlanacak. Seçilen bildiriler ise nitelikli hakemli dergilerde yayımlanma fırsatı bulacak.

“Marmara Denizi’ni Korumak Hepimizin Sorumluluğu”

Marmara Denizi ve havzasının korunarak gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasının hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk,” İklim değişikliğinin etkilerinin giderek daha görünür hale gelmesi ve denizel ekosistemlerin karşı karşıya olduğu tehditler, bu alanın bütüncül ve bilim temelli bir yaklaşımla ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde hayata geçireceğimiz bu sempozyumun, akademisyenlerden kamu temsilcilerine kadar tüm paydaşları 'bir deniz, bir gelecek' gayesiyle disiplinler arası bir iş birliği zemininde buluşturacaktır” dedi.