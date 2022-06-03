Mayısta fiyatı en fazla artan ürün paket turlar oldu

Tüketici fiyatları bazında mayısta en fazla fiyat artışı yüzde 71,04 ile paket turlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,78 ile sebzede görüldü.

3.06.2022 11:09:000
Paylaş Tweet Paylaş
Mayısta fiyatı en fazla artan ürün paket turlar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, paket turlardaki fiyat artışını yüzde 14,98 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığı, yüzde 14,16 ile tereyağı, yüzde 13,91 ile çocuk giyim ücreti izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 12,52 ile taze meyveler, yüzde 12,1 ile peynir, yüzde 11,58 ile taze süt, yüzde 11,49 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 10,88 ile çay ve diğer demlendirilen içecek çeşitleri ve yüzde 9,18 ile ev ile ilgili temizlik malzemeleri yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 23,78 ile sebzede oldu. Bunu yüzde 13,13 ile yumurta, yüzde 3,15 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 1,91 ile likid hidrokarbonlar, yüzde 1,9 ile diğer büyük ev aletleri ürünleri takip etti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Goldman Sachs Başkanı: Benzeri görülmemiş şoklar bekliyorum

Goldman Sachs Başkanı: Benzeri görülmemiş şoklar bekliyorum

Fitch, Çin'in kredi notunu teyit etti

Fitch, Çin'in kredi notunu teyit etti

Rusya ile BM 'Ukrayna tahılı' için buluştu

Rusya ile BM 'Ukrayna tahılı' için buluştu

Türkiye’den çıkıp, dünyanın en büyüklerinden biri oldular

Türkiye’den çıkıp, dünyanın en büyüklerinden biri oldular

AB, Rusya'dan petrol alımını yasakladı

AB, Rusya'dan petrol alımını yasakladı

Kripto parada bir vurgun daha: 20 milyon dolarla kaçtılar iddiası

Kripto parada bir vurgun daha: 20 milyon dolarla kaçtılar iddiası

Yorum Yaz