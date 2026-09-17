Merkez Bankası rezervleri 178,7 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 11 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 523 milyon dolar azalışla 178 milyar 724 milyon dolar oldu.

17.09.2026 15:05:150
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervleri 178,7 milyar dolar oldu

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 11 Eylül itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 1 milyar 962 milyon dolar azalarak 68 milyar 444 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 4 Eylül'de 70 milyar 406 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 3 milyar 561 milyon dolar düşüşle 113 milyar 841 milyon dolardan 110 milyar 280 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 11 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 523 milyon dolar azalışla 184 milyar 247 milyon dolardan 178 milyar 724 milyon dolara indi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,75'te sabit bıraktı

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 3,75'te sabit bıraktı

Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (17 Eylül 2026)

Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (17 Eylül 2026)

Yorum Yaz