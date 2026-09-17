Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (7-11 Eylül 2026)

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 277,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 151,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 5,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

17.09.2026 14:58:260
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Yabancı yatırımcı geçen hafta borsada ne yaptı? (7-11 Eylül 2026)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 277,7 milyon dolarlık hisse senedi ve 151,2 milyon dolarlık DİBS alırken, 5,8 milyon dolarlık ÖST sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, 11 Eylül haftasında 40 milyar 908,9 milyon dolardan 42 milyar 410,9 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 18 milyar 58,9 milyon dolardan 18 milyar 145,7 milyon dolara çıktı.

ÖST stoku ise 4 milyar 458,3 milyon dolardan 4 milyar 435,7 milyon dolara geriledi.

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