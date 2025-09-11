Merkez Bankası rezervleri 180 milyar doları aştı

TCMB, haftalık 'Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri' 5 Eylül tarihli raporunu yayımladı

11.09.2025 15:56:460
Paylaş Tweet Paylaş
Merkez Bankası rezervleri 180 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 750 milyon dolar artışla 180 milyar 107 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 5 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 855 milyon dolar azalışla 89 milyar 176 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 29 Ağustos'ta 91 milyar 31 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 605 milyon dolar artışla 87 milyar 326 milyon dolardan 90 milyar 931 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 750 milyon dolar artışla 178 milyar 357 milyon dolardan 180 milyar 107 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Emlak Konut'tan Damla Kent (DMLKT) yatırımcılarına telefonlara karşı uyarı var

Emlak Konut'tan Damla Kent (DMLKT) yatırımcılarına telefonlara karşı uyarı var

Fintech ödülü Pionr'ın oldu

Fintech ödülü Pionr'ın oldu

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi

ABD'de enflasyon Ağustos ayında hızlandı

ABD'de enflasyon Ağustos ayında hızlandı

KKM hesapları geriledi

KKM hesapları geriledi

Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Yorum Yaz