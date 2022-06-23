Migros'a yeni marka ve pazarlama grup müdürü

Migros’un marka ve pazarlama iletişimi stratejisinin kurgulanması ve yönetilmesine liderlik etmek üzere Sinem Orpak Grup Müdürü olarak göreve geldi.

Sinem Orpak, Migros’un marka ve pazarlama iletişimi stratejisinin kurgulanması ve yönetilmesine liderlik etmek üzere Grup Müdürü olarak göreve geldi. Orpak’ın teknoloji, otomotiv, enerji gibi farklı sektörlerde 15 yılı aşkın yurtiçi ve yurtdışı tecrübesi bulunuyor.

Orpak, 2016 yılından bu yana Royal Dutch Shell’de, Global Marka ve Pazarlama İletişim Lideri pozisyonunda 80 ülkeden sorumlu olarak çalıştı. Görevi süresince, dünya çapındaki marka konumlandırması ve iletişim, müşteri yolculuğu tasarımı, yenilenebilir enerji ve entegre stratejik pazarlama projelerinde görev aldı. Orpak, Koç Özel Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi ve Middlesex University’de lisans eğitimini tamamlayıp, Galatasaray Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesini aldı.







