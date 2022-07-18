Migros'tan taşıma süreçlerinde yenilik

Migros’un girişimcilik platformu Migros Up, Hergele Mobility ile birlikte mikromobilite teknolojisi kullanarak alanında dünyada ilk olan yeni bir ürün taşıma aracı geliştirdi. Üç ay gibi kısa bir sürede tasarlanan WAMO, Migros dağıtım merkezlerindeki ürün taşıma süreçlerinde ergonomik, dayanıklı, verimli, hesaplı ve doğa dostu bir çözüm sunuyor. WAMO, ürün toplama süreçlerinde yüzde 75’in üzerinde performans artışı sağlarken, dağıtım merkezlerinde aracı kullananların yürüme mesafelerini yüzde 96 seviyesinde azaltıyor.

Migros’un girişimcilik ekosistemine değer katmak amacıyla kurduğu Migros Up, dağıtım merkezlerinde işlerin daha verimli şekilde yürütülmesi amacıyla alanında dünyada ilk olan yeni bir teknolojiye imza attı. Migros Up ve Hergele Mobility ekiplerinin mikromobilite teknolojisini kullanarak geliştirdiği ürün taşıma aracı WAMO, 3 ay gibi kısa bir sürede tasarlanarak uygulamaya alındı.

WAMO, yüksek taşıma kapasitesi sayesinde koli içerisinden mağazalar için adetli ürün toplamada verimliği yüzde 75’e ulaştırıyor. Bir ay içerisinde prototipi tamamlanarak ilk olarak Migros’un Gebze Dağıtım Merkezi’nde kullanılmaya başlanan WAMO ile ürün taşıma süreçlerinde operasyonel üretkenliği artırıyor. Migros’un tüm dağıtım merkezlerinden mağazalara gidecek ürünleri toplamak için kullanılan cihaz, 3 mağazanın ürününün aynı anda toplanmasına olanak tanıyor. WAMO, ürün toplama süreçlerinde yüzde 75’in üzerinde performans artışı sağlarken, aracı kullananların yürüme mesafelerini yüzde 96 seviyesinde azaltıyor. Cihaz, mağaza stok yükünü azaltmak için ön plana çıkan adetli sevkiyat kapsamında düşük maliyetli ve yüksek verimli bir operasyon çözümü sunuyor. Elektrik enerjisi ile çalışan ve 3 tekerlekli olarak tasarlanan araç, geliştirilmesinde kullanılan mikromobilite teknolojisi ile çalışanlar tarafından kolayca kullanılabiliyor. Ürün adresi sürücüye tablet vasıtasıyla ekrandan gösteriliyor ve sürücü WAMO aracını kendisi sürerek ürünleri toplamaya gidiyor. Elektrikli scooter motorunu baz alan sistem, dayanıklı, hesaplı, kullanım ve bakım-onarım kolaylığı sağlamak amacıyla sade bir bakış açısıyla tasarlandı.

İç lojistik için geliştirilen en inovatif çözüm olarak tasarlanan WAMO, elektrikli hub motoru, tek hamle ile değiştirilebilir batarya sistemi ve rekabetçi maliyetleri nedeniyle sürdürülebilirlik anlamında da fark yaratıyor. BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan birçok maddeye de hizmet eden WAMO et dağıtım merkezleri dahil olmak üzere Migros’un sahip olduğu tüm dağıtım merkezleri ve lojistik operasyonlarda kullanılacak.

WAMO’nun Migros dışında oteller, AVM'ler, büyük tesisler, dağıtım merkezleri, fabrikalar, havalimanları ve lojistik sektöründeki diğer firmalarda kullanılabilmesi için ticarileştirme çalışmaları devam ediyor.