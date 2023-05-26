Milyarlarca dolarlık ‘ABD mutfağı’ için harekete geçtiler

Yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren endüstriyel mutfak ve mutfak eşyaları sektörü, ABD pazarına odaklandı. ABD’de düzenlenen NRA Show Restaurant ve Otel Ekipmanları Fuarı’nda açıklamalar yapan Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı; “İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği (İMMİB)’nin destekleri ile biz de TUSİD olarak fuar için milli katılım organizasyonu düzenledik. Fuarda; 18’i milli ve 13’ü bireysel olmak üzere, toplam 31 Türk firması yer aldı. Çünkü, sektör olarak ABD’ye ve Amerika kıtasına büyük önem veriyoruz. Dünyanın en büyük beşinci ihracatçı ülkesiyiz. Ancak, Çin’in ABD pazarında etkisi çok büyük. Çin’in payından yüzde 10’luk pay alabilirsek, İhracatımızı bir anda yüzde 150 artırabiliriz. Bunun için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” dedi.

ABD’nin Şikago kentinde düzenlenen fuarla ilgi olarak konuşan Güçlü Kaplangı, “NRA Show Fuarı çok uzun yıllardır her yıl yapılan bir fuar. TUSİD olarak biz de İstanbul Maden ve Metaller İhracatçıları Birliği (İMMİB)’nin destekleri ile ikinci kez milli katılım organizasyonu düzenledik. ABD’ye gelen firmalarımızın hepsi Türkiye’de üretim yapan endüstriyel mutfak konusunda uzmanlar. Fuar, ABD’nin yanı sıra tüm Amerika kıtasının en önemli fuarları arasında yer alıyor. Amerika pazarı bizim için çok önemli. Bu pazara da çok güzel bir şekilde hazırlandık ve Türk sanayisinin gücünü göstermenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

TÜRKİYE’NİN İHRACATI 6,5 MİLYAR DOLAR

Amerika Birleşik Devletleri’nin dünyanın en önemli tüketim pazarlarından biri olduğunu kaydeden Güçlü Kaplangı, “Türkiye, endüstriyel mutfak ve mutfak eşyaları sektöründe 40 yıllık geçmişiyle şu anda dünyanın 5 ekol ülkesinden biri. İhracat sıralamasında da dünyada beşinci sıradayız. İhracatta ilk sırada Çin geliyor, ikinci sırada ABD, üçüncü sırada Almanya ve dördüncü sırada ise İtalya yer alıyor. Türkiye olarak tüm mutfak eşyaları ihracatımız 6,5 milyar dolar seviyesinde. Ancak, birinci sıradaki Çin’in ihracatı 147 milyar dolar. Çin, ihracatının yüzde 60'ını ABD’ye yapıyor. Biz de sektör olarak ABD pazarına odaklandık. Çin’in ABD’ye yaptığı ihracattan yüzde 10’luk bir pay almayı başarırsak, ihracatımızı yüzde 150 büyütebiliyoruz. İşte, bu yüzden ABD’de düzenlenen fuarlar ve etkinlikler bizim için çok değerli.” diye konuştu.

Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatma noktasında endüstriyel mutfak sektörünün büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Güçlü Kaplangı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu ana kadar yaptığımız ihracatı her yıl katlayarak, ülkemize daha fazla artı değer katacağımıza inanıyoruz. Ancak, daha gidecek çok yolumuz var. Çok büyük fırsatlar karşımızda. Sektör olarak bu fırsatları yakından takip ediyoruz.”

KANADA, MEKSİKA VE HİNDİSTAN HEDEFLER ARASINDA

Sektörün ihracatının yüzde 51’inin Avrupa ülkelerine yapıldığını söyleyen Güçlü Kaplangı, “Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği uzak ülkeler stratejisi doğrultusunda ABD’ye yoğunlaştık. Ancak, Amerika kıtasında Kanada ve Meksika da radarımızda. Latin Amerika ülkeleri de büyük pazarlar arasında yer alıyor. Amerika kıtasını bir bütün olarak görüyoruz. Amerika kıtası dışında uzak ülkeler stratejisi kapsamında Hindistan, Endonezya ve Malezya’ya da yoğunlaştık. Bu ülkelerde de hem üretim hem de fuar çalışmaları yapacağız. Hep birlikte Türk endüstriyel mutfak ürünlerini tanıtacağız ve istediğimiz hedefe ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

ABD ÜRETİMİ YERİNE TÜRK ÜRETİMİ

ABD pazarı ve ABD’deki sektörü de değerlendiren Güçl�� Kaplangı, “ABD’de sektörümüzden üreticiler var. ABD’nin iç tüketimine üretim yaparken, ihracat da gerçekleştiriyorlar. İhracatta da bilinen meşhur zincirlere, otel ve fast food zincirlerine göre ürettikleri ürünler var. Ancak, Türkiye’deki üreticiler de ABD’li üreticilerin ürünlerine alternatifler üretmeye başladı. Özellikle pişiricilerde bu ürünlerin alternatiflerini üretmiş durumdayız. ABD’li üreticilerin pazarlarına, Türk üreticiler olarak girmeye başladık. Türkiye'de ve Avrupa'da ürettiğimiz ürünler ilgi görmeye başladı.” dedi.