Mükemmel CEO olma formülleri: Efsaneler anlattı

CEO Excellence kitabının yazarları Carolyn Dewar, Scott Keller ve Vikram Malhotra mükemmel CEO’ların ortak özellikleri olduğu görüşünde... Netflix, Microsoft, Adidas, JPMorgan gibi şirketlerden 67 yüksek performanslı CEO’nun yöneticiliğe dair görüşleri de bu değişime ışık tutuyor.

Tuba İlze / tilze@capital.com.tr

Capital 2023 Şubat sayısından

Centre of Creative Leadership (Yaratıcı Liderlik Merkezi) araştırmasına göre son 20 yılda ilk 500 şirketin CEO’larının yüzde 30’u 3 yıldan az görev yaptı. Her 5 yeni CEO’dan 2’si görevdeki ilk 18 ayında başarısız oldu. Peki bir CEO’yu başarılı ve başarısız kılan özellikler hangileri? Dünyanın en iyi CEO’larının yöntemleri ve zihniyetleri neler? McKinsey & Company’nin 3 kıdemli ortağı Carolyn Dewar, Scott Keller ve Vikram Malhotra, CEO Excellence: The Six Mindsets That Distinguish The Best Leaders from the Rest (CEO Mükemmelliği: En İyi Liderleri Diğerlerinden Ayıran Altı Zihniyet) isimli kitaplarıyla bu soruların cevaplarını aradı. 67 yüksek performanslı CEO ile görüşen yazarlar sonuçları McKinsey’nin 70 ülke ve 24 sektörden 7 bin 800 CEO’ya ilişkin verileriyle eşleştirdi. Kitapta tam anlamıyla bir “ustalar geçidi” göze çarpıyor. Görüşme yapılan 67 CEO kaptan koltuğunda oturmanın zorluklarını ve bu zorlukları aşmanın yollarını anlatıyor. İyi liderleri diğerlerinden ayıran ipuçlarına yer vererek bir anlamda yeni dönem mükemmel liderin profilini de çizmiş oluyorlar.

* İşte 8 başlıkta efsane CEO’lardan mükemmel CEO olma formülleri…