Murat Kurum: “Artık söz bitti, uygulama zamanı”

COP31 Başkanı Murat Kurum, Antalya’da Koç Holding’in ev sahipliğinde düzenlenen ve özel sektörün iklim eylemindeki rolünün ele alındığı toplantıda konuştu. İklim değişikliğiyle mücadelede bugüne kadar yapılan toplantıların ve verilen taahhütlerin önemli olduğunu belirten Kurum, artık uygulama aşamasına geçilmesi gerektiğini vurguladı. Kurum, “Artık yeter. Artık söz bitti. Artık uygulama zamanı” dedi.

Sel, yangın, heyelan ve fırtına gibi afetlerin dünyanın farklı bölgelerinde insan hayatına ve kentlere zarar verdiğine dikkat çeken Kurum, su ve diğer kaynakların ne kadar hayati olduğunun yaşanan olaylarla görüldüğünü söyledi.

Özlem Aydın Ayvacı / Antalya / [email protected]

COP31 Başkanlığı olarak süreci uygulama odağında başlattıklarını belirten Kurum, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası finans kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda bir eylem gündemi oluşturduklarını ifade etti.

2035 için elektrifikasyon hedefi

Kurum, COP31 eylem gündeminde sıfır atık, metan emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği, yeşil sanayileşme, dirençli şehirler ve ulaşım dahil 10 başlık belirlendiğini söyledi.

Fosil yakıt kullanımını azaltmak için elektrifikasyonun artırılması gerektiğini vurgulayan Kurum, ulaşım, sanayi, ticaret ve günlük yaşamda elektriğin payını 2035’e kadar yüzde 35’e çıkarma hedefi koyduklarını belirtti.

Kurum, aynı döneme kadar binalardaki enerji yoğunluğunun yüzde 25 azaltılmasının ve imalat sektöründe yeniden kullanılan malzeme oranının yüzde 15’e çıkarılmasının da hedefler arasında olduğunu söyledi. Kaynakların sonsuz olmadığına işaret eden Kurum, yeniden kullanımın üretimin bir parçası haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Finansmanda uygulama köprüsü

İklim finansmanına da değinen Kurum, mevcut kaynakların daha verimli ve etkili kullanılmasının önem taşıdığını belirtti. Bu amaçla İklim Uygulama Köprüsü mekanizmasını geliştirdiklerini söyleyen Kurum, mekanizmanın finansmanın daha etkin kullanımına katkı sağlamasını hedeflediklerini anlattı.

COP31’i ihtiyaçlara yanıt veren bir “çözüm COP’u” olarak gördüklerini söyleyen Kurum, başkanlığın süreci diyalog, uzlaşı ve eylem temelinde yürütmeye devam edeceğini ifade etti.

“Yatırım kararları rekabet gücünü belirleyecek”

İş dünyasına da seslenen Kurum, önümüzdeki dönemde şirketlerin iklim eylemindeki konumunu bugün alacakları yatırım kararlarının belirleyeceğini söyledi. Temiz enerji ve kaynakların yeniden kullanımına yapılan yatırımların enerji güvenliğini güçlendirebileceğini ve dışa bağımlılığı azaltabileceğini belirtti.

Kurum, şirketlerin iklim eylemini yatırım stratejileri, rekabet politikaları ve risk yönetimiyle birlikte değerlendirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin dönüşüm sürecinde teknik bilgiye, nitelikli insan kaynağına ve proje hazırlama desteğine ihtiyaç duyduğunu söyleyen Kurum, büyük şirketlerin tedarikçilerinin geride kalmasının bütün değer zincirinin ilerlemesini zorlaştıracağını vurguladı.

Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin COP31 özel sektör elçisi sıfatıyla COP31 İş Forumu’nun koordinasyonunu üstlendiğini de belirtti.

Konuşmasının sonunda Koç Holding’e ev sahipliği ve COP31 sürecine katkıları için teşekkür eden Kurum, Antalya’dan yeni yatırımları başlatacak, üretimi dönüştürecek ve istihdamı destekleyecek ortaklıklarla ayrılmayı umduğunu söyledi.

Fatih Birol’dan Kurum’a teşekkür

Toplantıda Murat Kurum’dan önce konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da COP31’e ilişkin beklentilerini paylaştı. Birol, Türkiye’nin yaşadığı büyük depremin ardından yeniden inşa çalışmalarına işaret ederek Antalya’daki zirveden de temiz enerji dönüşümünü ileri taşıyacak güçlü sonuçlar çıkmasını umduğunu söyledi.