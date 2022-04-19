Mutluluğa yatırım kazandırıyor: Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri Araştırması

Capital'in “Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Araştırması”nda kendi kategorilerinde liderliği alan şirketler, çalışanlarına mutluluk vaadedebilen şirketler olarak öne çıkıyor.

19.04.2022 12:20:000
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Mutluluğa yatırım kazandırıyor: Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri Araştırması

Pandemiyle birlikte çalışana verilen değer ve İK politikalarında büyük bir değişim göze çarpıyor. Çalışanlar yeni koşullar ve bunun getirdiği psikolojik etkilere uyum sağlamaya çalışırken insan kaynakları departmanları da bu yeni süreci doğru yönetmenin peşinde. Bu anlamda uzmanlar “çalışan mutluluğu”na işaret ediyor. Çalışanlarına mutluluk vadedebilen şirketlerin çekim merkezi haline geleceği belirtiliyor. “Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri Araştırması”nda kendi kategorilerinde liderliği alan şirketler de bu anlamda yaptıkları projelerle ön plana çıkıyor. Bu şirketlerin mutlu bir iş yeri yaratabilmek için bugüne kadar yaptıkları yatırımlar ve elde ettiklerini sonuçlar ise dikkat çekici.

Capital Nisan 2022 sayısında yer alan araştırmanın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

Capital Nisan 2022 sayısını buradan satın alabilirsiniz


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