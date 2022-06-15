Online psikolog uygulaması, milyon dolarlık yatırım aldı

Online psikolog uygulaması Terappin, yeni aldığı yatırımla büyümeye devam ediyor.

15.06.2022 15:37:000
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Online psikolog uygulaması, milyon dolarlık yatırım aldı

2020’de kurulan online psikolog uygulaması Terappin, yeni bir yatırım aldı.  

Online psikolojik danışmanlık dünyada ve Türkiye’de her geçen gün büyüyen bir pazar. Taygun Ersoy, Tarık Kinin ve Tuna Tutuk tarafından kurulan ve melek yatırımcı Ayberk Kalkavan’ın 1,1 milyon dolar yatırımla desteklediği Terappin, uzman psikologlarla danışanları buluşturan online bir platform. 

Terappin kurucu ortaklarından Taygun Ersoy, “Toplumda psikolojik destek almaya yönelik önyargıları kırmaya başladık. Ayrıca randevu yoğunluğundan oluşan öteleme ve ücret korkusu gibi engelleri de daha aşılabilir hale getiriyoruz” dedi.

7/24 istenilen noktadan, online terapi imkanı sunan platform, psikolojik danışmanlığı herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyor.  

Bir teknoloji girişimi olan Terappin, yapay zeka ve Ar-Ge çalışmalarına da önemli yatırımlar yapıyor, 

Çağın yükselen trendi sanal gerçeklik dünyasında yer edinmek için yaptıkları çalışmaları ve haberin devamını START UP DERGİSİ'NDEN OKUYABİLİRSİNİZ

  

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