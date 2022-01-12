Oriflame’de Üst Düzey Atama

Doğrudan satış sektörünün en önemli markalarından biri olan Oriflame, Türkiye’deki 30. yılına yeni bir genel müdür ile başladı.

16 yıldır Oriflame’de farklı görevleri başarıyla yürüten Ebru Erkan Ayanoğlu, şirketin yeni genel müdürü oldu. Ayanoğlu, 2020 yılından bu yana Oriflame Türkiye Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Dünyada 55, Türkiye’de 30. yılını dolduran Oriflame, öncelikli ülkelerinden birisi olan Türkiye’de yeni genel müdür ataması gerçekleştirdi. 16 yıldır Oriflame’de farklı görevler üstlenen Ebru Erkan Ayanoğlu, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle Oriflame Türkiye’nin yeni genel müdürü oldu. 6 yıldır Oriflame Türkiye’nin genel müdürlüğünü üstlenen Johan Larsson ise Türkiye & Afrika’dan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Oriflame Yönetim Kurulu’nun da bir üyesi olarak çalışmaya devam edecek.

Ebru Erkan Ayanoğlu, Oriflame’de bugüne kadar bölge müdürü, satış destek müdürü, satış destek & eğitim müdürü, pazarlama direktörü, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Satış Destek Direktörü, Türkiye Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdür Yardımcısı gibi birçok farklı pozisyonda yönetici olarak görev aldı. Üstlendiği bu görevler, Ayanoğlu’nun doğrudan satış sektörünün tüm dinamiğini benimsemesine yardımcı oldu.

“Oriflame’in liderlik yolculuğuna devam edeceğiz”

26 yıllık kariyerinin önemli bir kısmını Oriflame’de geçirdiğini ifade eden Ebru Erkan Ayanoğlu, yeni görevi ve Oriflame hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Doğrudan satış ve güzellik sektöründe 26 yıldır sürdürdüğüm kariyerimin 16 yılı Oriflame Ailesiyle geçti. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlara eşsiz fırsatlar sunan ve bu sayede sayısız hayatı güzelleştiren böyle muhteşem bir ailenin parçası olmak, benim için gurur verici. Değerli Marka Ortaklarımız ve tüketicilerimizle birlikte doğrudan satış sektöründe 1 numara olma yolculuğunda etkili adımlar atacağımıza inanıyorum.”