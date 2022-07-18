Şirketler hala tedarik zinciri kırılması, hammadde ve navlun sorunlarıyla boğuşurken; büyüyen şirketler bile 2019 öncesindeki büyüme hızına ulaşmış değil.

İş dünyası son 2 yılda çetin pandemi koşulları altında zorlu bir sınav verdi. Daha önce hiç tecrübe etmedikleri bir krizi göğüslemeye çalışan şirketler; hareket kısıtları, üretim kesintileri, tedarik zinciri kırılması, hammadde ve navlun sorunlarıyla boğuşmayı sürdürüyor. Büyüyenler dahi “son normal yıl olan” 2019 öncesindeki büyüme hızlarına henüz ulaşmış değil. Peki, pandemi şirketlerin kaç yılına mal oldu?

Capital Haziran 2022 sayısından

En fazla hasar alan turizm ve otelcilikte 4-5, hava yollarında 3 yıl gibi bir kayıp söz konusu. Krizi az yarayla geçiren sektörlerde bile ortalama 1 ila 2 yıl arasında bir kayıptan söz ediliyor.

Pandemi hızınızı ne kadar kesti” sorusuna Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz şöyle yanıt veriyor: “1,5 yıllık bir kayıptan söz ediyorum. Eğer olmasaydı, muhtemelen 60-70 mağaza daha açardık. Planlarımızda Kuzey, Güney Afrika, Endonezya gibi ülkeler vardı. Kazakistan, Romanya ve Fas gibi ülkelerde çok hızlı gidiyorduk. Pandemiyle birlikte buralardaki yatırımları durdurduk.”

Küresel salgının en çok vurduğu turizm ve havacılık sektörlerinde hasar bilançosu biraz daha kabarık. Örneğin Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Dedeman, turizmde 4-5 yıllık bir geriye gidişten bahsederken, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet T. Nane pandeminin kendilerine en az 3 yıl kaybettirdiğini söylüyor. Diğer sektörlerde ise 1 ila 2 yıl arasında değişen kayıplardan söz ediliyor.

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