Para transferlerinde masrafı kaldırdı

Covid-19’a (Corona) karşı toplum sağlığını koruma hedefiyle yeni bir kampanya başlatan PeP, Avrupa ve Turkiye arasındaki para gönderme ve alma işlemlerinde 22 Nisan’a kadar hiçbir ücret almıyor.

Türkiye'nin yerli dijital cüzdanı PeP, Covid-19 (Corona) nedeniyle hayata geçirdiği kampanya kapsamında müşterilerine ‘Evde kal’ diyor. PeP, kampanya kapsamında Avrupa ve Turkiye arası para gönderme ve alma işlemlerini 22 Nisan’a kadar ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Toplum sağlığını her şeyin üzerinde tuttuklarını belirten Paladyum Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Artun Kumrulu, “PeP olarak ana hedefimiz müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak. Tüm dünyanın içinden geçtiği bu olağanüstü dönemde müşterilerimizin nakit ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Müşterilerimize ‘Siz yeter ki evde kalın, sağlığınızı riske atmayın’ diyoruz. Hem Avrupa’da yasayan ve seyahat edemeyen, gurbetten ülkemize para göndermek isteyen vatandaşlarımız, hem de Turkiye’de yasayan vatandaslarimiz, sevdiklerine ulaşsın; korkmadan sokağa çıkmadan ihtiyaçlarını kolayca karşılasın istiyoruz. Onların en ekonomik yolla kolaylıkla para transferi yapmalarına olanak sağlıyoruz. Avrupa ve Türkiye arasında Euro cinsinden para gönderme ve alma işlemlerinden hiçbir masraf almıyoruz” diye konuştu.