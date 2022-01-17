Param 2021 yılını rekor büyüme ile kapattı

2021 yılı finansal verilerine göre ParamPOS işlem hacminde yüzde 334 büyüme gözlemlenirken, ParamKart ile yapılan alışverişler yüzde 144 artarak yeni bir rekora daha imza atıldı.

Lider sanal POS çözümü ParamPOS, 2021 yıl sonu finansal verilerini açıkladı. Bu verilere göre ParamPOS; 2021 yılında işlem hacminde %334 büyürken, yapılan işlem sayısında da %577 gibi rekor bir büyümeye ulaştı.

Yıl sonu finansal raporunda öne çıkan bir diğer rekor büyümeyse ParamKart’ta gerçekleşti. 2021 yılında, ParamKart ile gerçekleştirilen işlemler %144 artış gösterirken, işlem adedinde ise %142’lik büyüme kaydedildi. Yılın en yüksek işlem hacmine sahip ilk üç sektörü benzin ve yakıt istasyonları, market ve alışveriş merkezleri ve giyim ve aksesuar oldu. ParamKart kullanıcılarının en fazla işlem gerçekleştirdiği sektörlerse market ve alışveriş merkezleri, benzin ve yakıt istasyonları ve yemek sektörü oldu. Tüm işlemlerin toplam sepet ortalaması ise 82,65 TL olarak hesaplandı.

Sunulan raporda, büyüme oranlarının yanı sıra tüketici davranışlarına da yer verildi. 2021 yılında, ParamKart ile en çok işlem yapılan gün Pazartesi günü, en fazla işlem yapılan saatler ise 09.00-09.30 olarak kaydedildi. 2020 yılında ise en fazla işlem yapılan zaman Salı günü, 11.30-12.00 saatleri arasındaydı.

ParamPOS’tan geçen en yüksek işlem hacmi pazaryerlerinde oldu.

2021’de işlem hacmini en fazla artıran sektör, %703’lük artışla pazaryeri oldu.

Pazaryeri sektörünü ise sırasıyla hizmet, video, eğlence ve oyun gereçleri kategorileri takip etti. Aynı şekilde, işlem adedini %693 artıran Pazaryerleri, en yüksek işlem adedine sahip ilk 5 sektör arasındaki liderliğini korudu.

Yemek ve mobilya harcamalarında büyük bir artış görüldü.

Yemek harcamalarının işlem adedi %979 büyürken mobilya harcamalarının işlem adedi %797 büyüdü. Sepet ortalamasının 302 TL olduğu 2021 yılı verilerinde, taksitli işlem sayısına yönelimde %650 artış kaydedildi. Bu artış, sadece tek çekim ödeme seçeneğinde ise %565 oranında gerçekleşti.

Param Kurucusu Emin Can Yılmaz: “2021 yılını rekor üstüne rekor büyümeyle kapattık”

2021 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Param Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Emin Can Yılmaz: “Türkiye’nin finansal teknolojideki öncü gücü olan Param markamızla sektördeki liderliğimizi bir kez daha kanıtladık. ParamPOS işlem hacmi, 2020 yılına oranla %334 büyüdü. ParamKart ile yapılan işlemlerde, geçen yıla oranla %144 kat artış kaydettik. Tüketici ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yaptığımız geliştirmelerin ve ortaya koyduğumuz emeğin olumlu geri dönüşlerini görmek bize gurur ve motivasyon veriyor. Kuveyt Türk Bankası’nın aramıza katılmasıyla bugün toplamda 22 banka ve 9 kart markasıyla anlaşmalı hizmet veriyoruz. Param’ı tercih eden kullanıcılarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için sürekli altyapımızı güçlendiriyor, insan kaynağı yatırımı yapıyoruz. Geçmişte bankaların üstlendiği tahsilat, ödeme, mikro kredilendirme gibi birçok konuda fintech’ler söz sahibi olmaya başladı bile. 2024 yılına kadar, bankalar da dahil olmak üzere tüm finansal kuruluşlar içerisinde ilk 10’da yer alma hedefimize emin adımlarla yürüyoruz.” sözlerini paylaştı.

ParamPOS’ta En Çok İşlem Hacmine Ulaşan 5 Sektör

2021’de işlem hacmini %703 artıran Pazaryerleri, ilk beş sektör arasındaki liderliğini korudu.

1.Pazaryerleri

2.Hizmet Sektörleri

3.Video, Eğlence ve Oyun Gereçleri

4.Eğitim, Kırtasiye ve Ofis Malzemeleri

5.Sigorta Harcamaları

ParamPOS’ta En Çok İşlem Adedine Ulaşan 5 Sektör

2021’de işlem adedini %693 artıran Pazaryerleri, bu kategoride de lider.

1.Pazaryerleri

2.Video, Eğlence ve Oyun Gereçleri

3.Hizmet Sektörleri

4.Elektrik Elektronik Eşyaları

5.Sigorta Harcamaları

ParamKart’ta En Çok İşlem Hacmine Ulaşan 5 Sektör

1.Benzin ve Yakıt İstasyonları

2.Market ve Alışveriş Merkezleri

3.Giyim ve Aksesuar

4.Elektrik, Elektronik Eşyalar

5.Yemek

ParamKart’ta En Çok İşlem Adedine Ulaşan 5 Sektör

1.Market ve Alışveriş Merkezleri

2.Benzin ve Yakıt İstasyonları

3.Yemek

4.Giyim ve Aksesuar

5.Elektrik Elektronik Eşyalar



