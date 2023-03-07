Pegasus'tan beklentilerin üzerinde kâr açıklaması

2022 yılında 431 milyon euro net dönem kârı elde eden Pegasus Hava Yolları , toplam yolcu sayısını ise yüzde 33,7 artırarak 26,9 milyon kişiye çıkardı.

Pegasus Hava Yolları'nın, geçen yıl misafir sayısı yüzde 33,7 artışla 26,9 milyona, cirosu yüzde 139 yükselişle 2,45 milyar avroya, net dönem kârı ise 431 milyon euroya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları, 2022 yılı finansal sonuçlarını paylaştı. Geçen yıl toplam misafir sayısını yüzde 33,7 artırarak 26,9 milyona çıkaran Pegasus, cirosunu yüzde 139 yükselterek 2,45 milyar euroya çıkardı.

Pegasus’un 2022 yılı net dönem kârı ise 431 milyon euro olarak gerçekleşti. 2022 yıl sonu itibarıyla iç hatlarda 10,9 milyon, dış hatlarda 16 milyon olmak üzere toplam 26,9 milyon misafirine hizmet veren Pegasus’un, 2021 yılına göre dış hatlarda misafir sayısı yüzde 96,4 büyüdü.

Havacılık sektöründe kısmi bir toparlanma gözlemlenen 2022 yılında, salgın döneminde kapasitesini en hızlı geri kazanan hava yolu şirketleri arasında en önlerde yer alan Pegasus’un 2022 yıl sonunda 2,45 milyar euroya ulaşan gelirleri, 2019’a göre ise yüzde 41 arttı. FAVÖK marjı olarak yıl sonunda yüzde 34,1 seviyesine ulaşan Pegasus, dünyada bu metrikte en yüksek performansı gerçekleştirdi.

Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, “Her şeyden önce şunu belirtmek isterim ki, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illerimizi de ciddi şekilde etkileyen depremin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız da kaybımız da çok büyük… Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

Öztürk, Pegasus Hava Yolları olarak, depremin ilk anından itibaren dayanışma kapsamında birçok çalışma gerçekleştirdiklerini, vatandaşlara ve yardım kuruluşlarına destek olmak üzere ek sefer planlamaları yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar deprem bölgelerinden gerçekleştirdiğimiz 785 tahliye seferiyle 152 bin 950 vatandaşımızın tahliyesini sağladık ve toplam 111 ton yardım malzemesi taşıdık. Afet bölgesine gerçekleştirdiğimiz uçuşlarda ise 126 bin 926 vatandaşımızı ve kurtarma ekiplerini bölgeye taşıdık. Uzun soluklu bir dayanışma sürecine ihtiyaç olduğunun farkındayız. 6 bin 852 kişilik Pegasus Ailesi olarak, depremden etkilenen vatandaşlar ve yardım ekipleri için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Bu zorlu günleri hep birlikte, dayanışma içerisinde atlatacağız."

Ülkemiz, sektörümüz ve misafirlerimiz için var gücümüzle çalışıyoruz

Güliz Öztürk, Türkiye’nin lider düşük maliyetli hava yolu olarak ülke, sektör ve misafirler için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, kısıtlamaların gevşemesiyle birlikte artan seyahat talebini karşılamak adına operasyonel yapıyı ve tüm iş birimlerindeki çalışma arkadaşlarını hazır tutmaya özen gösterdiklerini, kapasitelerini artırdıklarını anlattı.

Titiz ve planlı çalışmaları sonucu, 2022 yılını başarılı bir şekilde tamamladıklarını bildiren Öztürk, "Gelirlerimiz son normal yıl olan 2019’a göre yüzde 41 arttı. FAVÖK marjı olarak da yıl sonunda yüzde 34,1 seviyesine ulaşarak dünyada bu metrikte en yüksek performansı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

Öztürk, 2022’de global olarak toplam hava yolcusu sayısının 2019’un yüzde 70’ini aştığının tahmin edildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Global enflasyonist ortam ve artan jeopolitik tansiyondan kaynaklanan zorlu faaliyet koşullarını dikkate aldığımızda, talebin bu derece güçlü bir toparlanma gösteriyor olması havacılık sektörü için iyi bir gösterge. Toparlanma henüz dünya genelinde tüm kıta ve ülkelerde eşit hızla yayılmış durumda değil, diğer bir deyişle, henüz pandeminin verdiği hasarları tam olarak atlatamadık ancak sektörde ilk beklentilerden daha hızlı bir toparlanma süreci söz konusu. Türkiye’de yolcu sayısındaki toparlanma dünya geneline göre daha hızlı ve belirgin oldu. 2022’de toplam hava yolcusu 2019’a göre yüzde 90’a ulaştı.”

Hedef 2023’te toplam kapasitede yüzde 20 artış

Bu yıl filosuna ekleyeceği yeni uçakların da katkısıyla toplam kapasitesini yaklaşık yüzde 20 artırmayı hedefleyen Pegasus Hava Yolları’nın mevcut planlarına göre, Cumhuriyetin 100. yılında filo büyüklüğü 100 uçak eşiğini aşacak ve büyümeye devam edecek.

Pegasus, filosunu yeni nesil uçaklarla genişletirken ve gençleştirirken, teknoloji ve insana yaptığı yatırımla fark yaratmayı, sürdürülebilir havacılığı desteklemeyi, kapsayıcılık ve çeşitlilik konusuna öncülük etmeyi, "Türkiye’nin dijital hava yolu" olarak misafir deneyimini odak alan yaklaşımıyla seyahat deneyimini kolaylaştıracak dijital teknolojiler ve yenilikler sunmayı sürdürecek.