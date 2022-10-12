PEPSICO’DA ÜST DÜZEY ATAMALAR

PepsiCo’da üst düzey iki önemli atama gerçekleşti. Ece Aksel Orta Avrupa Genel Müdürü olarak atanırken, PepsiCo’da Satış Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Evrim Şen ise, Türkiye Genel Müdürü oldu.

PepsiCo Türkiye’nin deneyimli Genel Müdürü Ece Aksel Orta Avrupa Genel Müdürü olarak atanırken, daha önce PepsiCo’da Satış Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Evrim Şen ise, Türkiye Genel Müdürü oldu.

PepsiCo’da 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla geçerli olmak üzere iki önemli atama gerçekleşti. PepsiCo’ya 18 yıl önce Türkiye ve Orta Avrupa’dan sorumlu Pazarlama Kıdemli Direktörü olarak katılan PepsiCo Genel Müdürü Ece Aksel, Orta Avrupa Genel Müdürü olarak atandı. PepsiCo’ya katılmadan önce İngiltere ve Hollanda’da farklı şirketlerde yöneticilik yapan PepsiCo Satış Başkan Yardımcısı Evrim Şen ise, Türkiye Genel Müdürü oldu.

Aksel, yeni görevinde iş ve organizasyon yapısının gelişmesi ve güçlenmesi için çalışacak

Ece Aksel, 2019 yılında PepsiCo Genel Müdürü görevine geldiğinden bu yana PepsiCo Türkiye’yi başta global salgın süreci olmak üzere, küresel ekonomik ve finansal dalgalanmalara rağmen en iyi şekilde yöneten ve başarılı işlere imza atan biri isim. Etkileyici bir kariyere sahip olan Aksel, 18 yıl önce katıldığı PepsiCo’da Türkiye ve Orta Avrupa’dan sorumlu Pazarlama Kıdemli Direktörü, Türkiye Ticari Fonksiyonlar Kıdemli Direktörü, Türkiye Yiyecek Genel Müdürü ve ardından Doğu Avrupa Yiyecek Kategorisi Kıdemli Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu. Son 3 yıldır, Türkiye Genel Müdürü rolünü üstlenen Aksel, görev süresince elde ettiği başarılarla öne çıkan PepsiCo’nun önemli liderlerinden.

Ayrıca Aksel, PepsiCo’ya katılmadan önce 12 yıl süre ile P&G’de ABD, Türkiye ve Mağrip ülkelerinde zorlu görevler üstlendi.

Aksel, 5 Pazar Birimi’nden oluşan (Polonya, Doğu Balkanlar, Güney-Orta Avrupa ve Baltık Ülkeleri, Yunanistan & Kıbrıs ve Ukrayna) ve 20’den fazla ülkeyi kapsayan, 12 fabrika ve birçok farklı GTM modelini içeren Orta Avrupa Genel Müdürü görevinde, iş ve organizasyon yapısının gelişmesi ve güçlenmesi için çalışırken, İstanbul’da yerleşik olmaya devam edecek.

PepsiCo Türkiye’nin yeni Genel Müdürü olan Evrim Şen, elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor

Aksel’in görev değişikliği ile birlikte, Türkiye Genel Müdürü olarak atanan Evrim Şen ise; PepsiCo’ya İngiltere Yiyecek Pazarlama Direktörü olarak 10 yıl önce katıldı. PepsiCo’daki kariyerinde, Doğu Avrupa Yiyecek Kategorisi Pazarlama Kıdemli Direktörü, Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü ve Türkiye Ticari Fonksiyonlar Kıdemli Direktörü görevlerini başarıyla yürüttükten sonra 2020 yılı itibarı ile, Satış Başkan Yardımcısı görevine geçerek tüm satış kanallarıyla birlikte DX ve GTM ekiplerinin liderliğini üstlendi. Şen, azmi, tüketici ve müşteri odaklılığı ve organizasyonel liderliği ile önemli dijital dönüşüm inisiyatiflerini başlatmanın yanı sıra satış kanallarında büyümenin hızlanmasına liderlik etti.

PepsiCo’ya katılmadan önce Cadbury ve Johnson & Johnson’da Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde pazarlama ve strateji alanlarında çok sayıda farklı görevler üstlenen Şen, ayrıca, küresel bir sivil toplum kuruluşu olan AIESEC’te yöneticilik yaptı. Şen İstanbul Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Ashridge/Hult International Business School’da Stratejik Pazarlama programını tamamladı.