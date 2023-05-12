Perakende satış hacmi yüzde 28,6 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 arttı. Bir önceki aya göre ise perakende satış hacmi yüzde 7,3 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 38, otomotiv yakıtı satışları yüzde 17,8 yükseliş kaydetti.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi martta bir önceki aya göre yüzde 7,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,2 azalırken gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,8 artış gösterdi.

Perakende ciro

Cari fiyatlarla perakende ciro martta yıllık bazda yüzde 88,9 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 96,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde108,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 28,7 arttı. Cari fiyatlarla perakende ciro martta bir önceki aya göre yüzde 8,6 artış kaydetti. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 yükseldi.



