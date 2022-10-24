Philips küresel çapta 4 bin kişiyi işten çıkaracak

Avrupa ekonomisinde resesyonun ayak izleri daha fazla duyulurken, şirketler de maliyetlerini sınırlamak için büyük çaplı işten çıkarmaları gündeme alıyor.

Hollanda merkezli teknoloji şirketi Philips, küresel çapta 4 bin kişinin işine son verileceğini duyurdu. Philips'ten 2022 üçüncü çeyrek satışlarına ilişkin yapılan açıklamada, üst üste 5. çeyrekte satışların düştüğü ve şirket varlıklarının azaldığı belirtildi.

Şirketin cirosunun 2022’nin üçüncü çeyreğinde yüzde 5 azalarak 4,3 milyar avroya gerilediği ve bu dönemde 1,5 milyar avro zarar ettiği kaydedildi. Şirket, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 358 milyon avro kar açıklamıştı.

Satışlardaki düşüşün devam etmesi bekleniyor

Dünya genelinde 79 bin çalışanı bulunan şirketin, satışlardaki düşüşün ve siparişlerdeki azalmanın devam edecek olması sebebiyle 400’ü Hollanda'da olmak üzere toplam 4 bin çalışanı işten çıkarılacağını bildirdi. Açıklamada, değerlendirmesine yer verilen Philips Üst Yöneticisi (CEO) Roy Jakobs, "Önceliğimiz, geri çağrılan uyku apne cihazları sebebiyle müşterilerin kaybolan güvenini yeniden kazanmak, tedarik zincirindeki verimliliği artırmak ve şirket işleyişindeki hızı yükselmek. Bunu yaparken, bizim için kolay olmasa da derhal 4 bin çalışanımızın işine son vermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Philips, Haziran 2021'de dünya genelinde 3-4 milyon civarında uyku apne cihazı olarak bilinen Sürekli Pozitif Havayolu cihazı ve vantilatörünü, içlerindeki köpüklerin zehirlenmeye yol açma riski nedeniyle geri çağırmıştı.