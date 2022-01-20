Piyasalar bugün açıklanacak faiz kararına odaklandı

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile yoğun veri gündemi takip edilecek.

Küresel piyasalarda enflasyon kaygıları, para politikalarında daha hızlı sıkılaşma beklentileri, tahvil faizlerindeki yükseliş ve artan jeopolitik risklerle oynaklık yüksek seyrederken, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları ile yoğun veri gündemi takip edilecek.

Merkez bankalarının para politikalarında daha hızlı sıkılaşmaya gideceği beklentileri yatırımcı risk algısını olumsuz etkilemeye devam ederken, Rusya ile ABD ve NATO arasında Ukrayna nedeniyle artan gerilim de gündemin odağındaki yerini koruyor.

Jeopolitik risklerdeki artışın etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı dün 88,4 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün 87,7 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Enflasyon kaygıları ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle tahvil piyasasında ise faizlerdeki yukarı yönlü hareket sürüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 1,90'ı test ederek 2 yılın zirvesini görürken, Almanya'da 10 yıllık tahvil faizleri 7 Mayıs 2019'dan bu yana ilk kez pozitif tarafa geçti. İspanya, Fransa ve İtalya'da da uzun vadeli tahvil faizlerinin hızlı yükselmesi dikkati çekti.

Öte yandan, dün bilançosunu açıklayan ABD'li Morgan Stanley'in net karı geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9 artarak 3,7 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Bank of America'nın net karı da yüzde 28 yükselerek 7 milyar dolara ulaştı. Beklentilerden iyi gelen banka bilançolarının ardından New York borsasında güne yükselişle başlayan endeksler, gün sonuna doğru etkisini artıran satışlarla negatife döndü. Dow Jones endeksi yüzde 0,96, S&P 500 endeksi yüzde 0,97 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 düşüşle günü tamamladı. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,2'lik azalışla 95,5'ten günü tamamlamasının ardından bugün yatay seyrediyor.

Avrupa tarafında dün şirket bilançolarının beklentilerin üzerinde gelmesi ile hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı görülürken, yükselen tahvil faizleri pay piyasalarında satış baskısı yarattı. Dün İngiltere ve Almanya'da açıklanan aralık ayı enflasyon verileri de son 30 yılın en yüksek seviyesine işaret etti. Bu gelişme sonrası İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, yüksek doğal gaz fiyatlarının endişe kaynağı olduğunu ve enflasyon baskısının 2023 sonuna kadar sürebileceğini belirtirken, açıklama sonrası bankanın 3 Şubat'taki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine dair beklentiler güçlendi.

Bu gelişmelerle dün Avrupa pay piyasalarında İtalya hariç pozitif bir seyir izlense de endekslerin gün içinde yüzde 1'i aşan kazançlarının, ABD borsalarındaki negatif havayla kapanışa yakın azalması dikkati çekti. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,24, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 değer kazandı. Avro/dolar paritesi dün yüzde 0,2'lik artışla 1,1346'dan kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor.

Asya'da Çin Merkez Bankası (PBoC) ekonomiyi desteklemek amacıyla attığı adımlara bir yenisini daha eklerken, politika faizi olarak nitelendirilmeye en yakın oran olan 1 yıllık kredi referans faizlerini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,80'den yüzde 3,70'e düşürdü. Banka, mortgage fiyatlamasında etkili olan 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 4,65'ten yüzde 4,60'a çekerken, beklentilerin altında kalan bu indirimin halihazırda likidite zorlukları yaşanan emlak sektörüne yönelik sınırlı da olsa bir rahatlama getireceği belirtiliyor.

PBoC, emlak sektöründeki borç problemleri karşısında 19 ayın ardından ilk kez geçen ay 1 yıllık LPR'de indirime gitmişti. Banka ayrıca, pazartesi günü de bir yıl vadeli kredi faiz oranı ile yedi gün vadeli ters repo anlaşmalarındaki faiz oranını 10'ar baz puan düşürmüştü.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre aralık ayında yıllık bazda ihracat yüzde 17,5 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti, ithalat ise yüzde 41,1'lik yükselişle piyasa öngörülerinin altında kaldı.

Gelişmelerin ardından kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 artışla, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle seyrediyor.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,14 değer kazancıyla 2.042,08 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi dün yüzde 0,7'lik düşüşle 13,4313'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,4650'den işlem görüyor.

Bu arada dün TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankaları arasında 5 milyar dolarlık ikili para takası (swap) anlaşması imzalandı. Böylece, TCMB'nin toplam swap anlaşmalarının büyüklüğü 28 milyar dolara ulaştı.

Analistler, enflasyon ve bu paralelde para politikalarında sıkılaşma hızına dair kaygıların gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, artan jeopolitik riskler ve tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareketin sürmesinin pay piyasalarında oynaklığı artırdığını söyledi.

Bugün yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararı ve karar metnindeki değişikliklerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirten analistler, yurt dışında ise ECB toplantı tutanaklarının yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.970 ve 1950 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı ÜFE

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı TÜFE

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

15.30 Avrupa, ECB'nin aralık ayı toplantı tutanakları

16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.30 ABD, ocak ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi

18.00 ABD, aralık ayı 2. el konut satışları