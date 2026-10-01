Piyasalarda gün ortası: Borsa, döviz ve altında son durum ne? (1 Ekim 2026)

Dün günü 11.947,18 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 79,08 puan ve yüzde 0,66 artışla 12.026,26 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 151,35 puan ve yüzde 1,27 artışla 12.098,53 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.936,19, en yüksek 12.228,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 7,10, sanayi endeksi yüzde 0,63 ve hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,44 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken 26'sı düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ile Tüpraş oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 150 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,58, bileşik getirisi yüzde 39,93 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1270, sterlin/dolar paritesi 1,3200 ve dolar/yen paritesi 158,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,0370 liradan, avro 55,3900 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 4 bin 150 dolardan, Kasım vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,6 artışla 100,7 dolardan işlem görüyor.