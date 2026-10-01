Şirketten yapılan açıklamaya göre, Metro Türkiye'de üst düzey atama gerçekleştirildi.

Buna göre, Mayıs 2024'ten bu yana Metro Türkiye'nin dönüşümüne ve büyüme stratejilerine liderlik eden David Antunes, görevini Nadir Kadji'ye devretti.

Antunes, Metro bünyesinde yürüttüğü Türkiye, Polonya, Çekya, Slovakya ve Hırvatistan'dan sorumlu Merkez Group İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (EVP) göreviyle bölgesel stratejileri yönetmeyi sürdürecek.

Metro Sırbistan CEO'su olarak görev yapan ve markada yaklaşık 20 yıllık deneyimi bulunan Nadir Kadji, kariyerine Mayıs 2006'da Metro Fransa'da İnsan Kaynakları Müdürü olarak başladı.

Nisan 2009'da Bölge İnsan Kaynakları Müdürü görevine getirilen Kadji, Haziran 2013'te Metro dışında farklı bir sorumluluk üstlendikten sonra Nisan 2015'te İnsan Kaynakları Direktör Yardımcısı olarak yeniden Metro Fransa'ya döndü.

Eylül 2016 itibarıyla Metro Fransa İnsan Kaynakları Direktörü rolünü üstlenen Kadji, Ocak 2021'de Metro Fransa Satış ve Operasyon Direktörü görevine atandı.

Ağustos 2024'ten bu yana Metro Sırbistan CEO'su olarak çalışmalara imza atan Kadji, yeni görevinde Metro Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme yolculuğuna ve stratejik hedeflerine liderlik edecek.