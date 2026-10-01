Rönesans Digital Realty’yi Türkiye’ye yatırım ortağı olarak getiriyor

Digital Realty ile Rönesans Altyapı, Türkiye'de yeni nesil veri merkezleri geliştirmek ve işletmek üzere stratejik ortaklık kurdu.

Ankara Temelli'de ortaklığın geliştirdiği veri merkezi kampüsünde ilk fazın inşaatına başlandı. İlk fazda 22 MW üzerinde IT kapasitesine ve toplam 10 bin metrekare üzerinde beyaz alana sahip olacak veri merkezinin 2028 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor. Ankara'nın ardından İstanbul'da da yeni veri merkezi kampüsü yatırımının duyurulması hedefleniyor. Uzun vadede ortaklığın Türkiye'de 200 MW kapasiteye ve 3 milyar dolara kadar yatırım potansiyeline ulaşması öngörülüyor.



Yeni yatırımlarla Türkiye'nin yapay zekâ, bulut teknolojileri, veri depolama ve bağlantı altyapısında hızla artan kapasite ihtiyacının karşılanmasına; Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bölgesel bir dijital altyapı merkezi olarak konumunun güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.



Dünyayı Türkiye'ye yatırıma getiriyor



Dünyanın önde gelen şirketleri ve yatırımcılarıyla kurduğu ortaklıkları Türkiye'de büyük ölçekli ve uzun vadeli yatırımlara dönüştüren Rönesans, sağlık alanında Meridiam, Sojitz ve Samsung ile 6 şehir hastanesi yatırımı ve enerjide TotalEnergies ile 577 MW kapasiteye ulaşan yenilenebilir enerji platformu hayata geçirdi. Ceyhan'da ise Sonatrach ve Stolt-Nielsen ile Polipropilen Üretim Tesisi ve Sıvı Yük Terminali projesi hızla devam ediyor.



Şirketin proje geliştirme, finansman, mühendislik ve işletme kabiliyeti; uluslararası kurumsal yönetim, çevresel ve sosyal standartlarla birleşerek global sermaye, teknoloji ve bilgi birikiminin Türkiye'de uzun vadeli yatırımlara dönüşmesine katkı sağlıyor.

"Türkiye'nin potansiyelini global sermaye ve teknolojiyle buluşturuyoruz"





Rönesans Holding Onursal Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Digital Realty ortaklığını değerlendirirken şunları söyledi: "Biz Türkiye'nin potansiyeline her zaman inandık. Stratejik konumumuz, nitelikli insan kaynağımız, girişimcilik gücümüz ve bölgesel rolümüz Türkiye'yi global yatırımcılar için çok önemli bir pazar haline getiriyor. Digital Realty gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yapma kararı da ülkemizin uzun vadeli potansiyeline duyulan güvenin önemli bir göstergesi. Bizim şirket olarak görevimiz, Türkiye'nin bu potansiyelini uzun vadeli global sermaye, teknoloji ve bilgi birikimiyle buluşturmak. Bunun için uluslararası yatırımcıların beklediği güçlü kurumsal yönetimi, yüksek çevresel ve sosyal standartları, finansal disiplini ve uluslararası iş yapma kültürünü yıllar boyunca istikrarlı biçimde korumak gerekiyor. 30 yılı aşkın süredir inşa ettiğimiz en önemli değerlerden biri de bu güven ve istikrar. Dünyada rekabet ederek kazandığımız deneyimi, sermayeyi ve ilişkileri Türkiye'de yatırıma dönüştürdük. Bugüne kadar Türkiye'de yaklaşık 13 milyar dolarlık özel sektör yatırımını hayata geçirirken, finansmanımızın yaklaşık yüzde 85'ini uluslararası kaynaklardan sağladık. GIC, TotalEnergies, Meridiam, Samsung, Sojitz, Sonatrach ve Stolt-Nielsen‘in aralarında bulunduğu uluslararası şirketler ve IFC, EBRD ve DEG gibi önde gelen uluslararası finans kuruluşlarıyla güçlü ilişkiler kurduk. Digital Realty ile attığımız bu yeni adımı da hem Türkiye'ye duyulan güvenin hem de uzun yıllardır geliştirdiğimiz global ortaklık modelinin devamı olarak görüyorum. Veri merkezleri artık ülkelerin rekabet gücünü belirleyen stratejik altyapılardan biri. Digital Realty'nin global deneyimiyle Rönesans'ın yatırım, finansman ve uygulama gücünü bir araya getirerek Türkiye'nin dijital geleceğine uzun vadeli yatırım yapıyoruz. Uluslararası pazarlarda 30 yılda inşa ettiğimiz güveni, Türkiye'ye sermaye, teknoloji ve uzun vadeli yatırım olarak taşıyoruz."

Ortaklık konusunda görüşlerini bildiren Digital Realty Yatırımlardan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Greg Wright ise "Digital Realty olarak Rönesans ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye, bölgedeki en dikkat çekici dijital altyapı pazarlarından biri olarak önemli fırsatlar sunuyor. Rönesans'ın alanındaki güçlü uzmanlığı ve Digital Realty'nin küresel platformu, müşteri ilişkileri ve operasyonel deneyimiyle bir araya getiren bu ortak girişim; bulut, yapay zekâ ve kurumsal altyapıya yönelik artan talebi karşılamak ve Türkiye genelinde uzun vadeli büyüme için güçlü bir temel oluşturmak açısından önemli bir konumda bulunuyor" şeklinde konuştu.



Yapay zekâ ve bulut teknolojileri için yeni altyapı

Yapay zekâ, bulut teknolojileri ve veri yoğun uygulamaların hızla büyümesi, veri merkezlerini ülkelerin ekonomik ve teknolojik rekabet gücü açısından stratejik altyapılardan biri haline getiriyor. Türkiye'nin yaklaşık 86 milyonluk nüfusu, Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki stratejik konumu, artan veri kullanımı ve hızla büyüyen dijital ekonomisi, veri merkezi yatırımları açısından önemli bir büyüme potansiyeli oluşturuyor.



Digital Realty, 6 kıtada, 30'dan fazla ülkede, 50'den fazla şehirde 300'ün üzerinde veri merkeziyle dünyanın en büyük dijital altyapı platformlarından biri olarak faaliyet gösteriyor.

Yeni ortaklıkla Digital Realty'nin global veri merkezi platformu Türkiye'ye taşınırken; global bulut sağlayıcıları, teknoloji şirketleri, telekom operatörleri ve uluslararası şirketlerden oluşan müşteri ekosistemine Türkiye'de yeni kapasite sunulması hedefleniyor.



İlk yatırım Ankara'da, sırada İstanbul bulunuyor



Ortaklığın ilk veri merkezi kampüsü Ankara'da geliştirilecek. Projenin ilk fazında 22 MW'ın üzerinde IT kapasitesi ve yaklaşık 10 bin metrekare operatör bağımsız kolokasyon alanı oluşturulması planlanıyor. Ankara veri merkezi kampüsündeki ilk fazın, 2028 yılında faaliyete geçmesi hedefleniyor. Ankara'nın ardından ise ortaklığın İstanbul'da da yeni bir veri merkezi kampüsünde yatırımlarına devam etmesi bekleniyor.



Ankara ve İstanbul'da oluşturulacak altyapıyla hem Türkiye'deki şirketlere ve kamu kuruluşlarına hem de uluslararası bulut, teknoloji ve dijital hizmet sağlayıcılarına hizmet verebilecek yüksek kapasiteli ve bağlantılı bir dijital altyapı platformunun oluşturulması amaçlanıyor.



3 milyar dolara kadar yatırım potansiyeli



Ortaklığın uzun vadede Ankara ve İstanbul'da toplam 200 MW IT kapasitesine ve 3 milyar dolara kadar yatırım potansiyeline ulaşması hedefleniyor. Planlanan kapasitenin "Ulusal Yapay Zeka Eylem Planı" kapsamında 2030 yılı hedefi olan 1 GW kapasitenin yüzde 20'sine karşılık gelmesi öngörülüyor.

Yatırımın, yapay zekâ, bulut teknolojileri ve veri yoğun uygulamalardan kaynaklanan yeni kapasite ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasındaki veri akışında daha güçlü bir bölgesel merkez haline gelmesine katkı sağlaması hedefleniyor.



Global ortaklıklarla Türkiye'de 13 milyar dolarlık yatırım



Rönesans'ın Türkiye'deki yatırımları bugün sosyal altyapı, enerji altyapısı, ulaşım, gayrimenkul, endüstriyel tesisler gibi farklı sektörlere yayılıyor. Bugüne kadar ortaklarıyla birlikte yaklaşık 13 milyar dolarlık özel sektör yatırımını Türkiye'de hayata geçiren şirket, bu yatırımlar aracılığıyla ülkeye 2,5 milyar dolar tutarında doğrudan yabancı yatırım girişine ve 7,5 milyar dolar tutarında uluslararası finansman sağlanmasına katkıda bulunuldu.



Uluslararası sermaye ve proje finansmanının Türkiye'de uzun vadeli yatırımlara dönüşmesi; ülkeye kaynak girişinin yanı sıra global şirketlerin teknoloji, bilgi birikimi, işletme deneyimi ve uluslararası standartlarının Türkiye'ye taşınmasına da katkı sağlıyor.