“Büyümeyi premium sürüklüyor”

Türkiye akıllı telefon pazarında büyümeyi değer artışı ve premium segmente geçiş sürüklüyor. Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, buna karşın talebin ağırlıklı olarak 35-40 bin TL bandında seyrettiğini, tüketicinin fiyat artışlarıyla birlikte daha seçici davrandığını söylüyor.

Türkiye teknoloji pazarında yapay zekâ, 5G ve premium cihazlar büyümenin yönünü değiştiriyor. Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Murat Azdemir, tüketicinin daha uzun süre kullanabileceği, yeni teknolojilere uyum sağlayan cihazlara yöneldiğini söylüyor.

Nilüfer Gözütok Ünal / [email protected]

Türkiye’de yüzde 28-30 bandındaki 5G uyumlu cihaz penetrasyonunun yıl sonunda yüzde 45’e ulaşmasını beklediklerini belirten Azdemir, üretim kapasitesini geliştirmeyi ve Türkiye’den bölgesel ihracat fırsatlarını değerlendirmeyi planladıklarını da açıklıyor. Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Murat Azdemir ile pazardaki son tabloyu, değişen tüketici tercihlerini, Samsung’un Türkiye’deki üretim ve ihracat planlarını konuştuk:

Yılın başında Türkiye akıllı telefon pazarında adet bazında yüzde 2, değer bazında yüzde 7 büyüme beklediğinizi açıklamıştınız. Son verilerle şu ana kadar yıl nasıl gitti, yıl sonu tahmininiz nedir?

Yılın ilk yedi ayında teknoloji talebinin beklediğimizden daha dirençli seyrettiğini gördük. 5G uyumlu ve yapay zeka destekli cihazlara ilginin artması ile premium segmentteki canlılık, yıl sonu beklentimizi yukarı yönlü revize etmemizde etkili oldu. Türkiye’de geçen yıl yaklaşık 12 milyon cep telefonu ve 2 milyon tablet satıldı. Tablet pazarında büyümenin daha hızlı seyrettiğini, özellikle mobil çalışma, eğitim ve içerik tüketimi ihtiyaçlarının bu eğilimi desteklediğini görüyoruz. Birinci çeyrek, yıl sonu kampanya döneminin etkisiyle Türkiye pazarında geleneksel olarak daha sakin geçer. Nisan itibarıyla 5G’ye geçiş süreciyle talebin yeniden canlandığını gördük. Yılın kalanında pazarın daha temkinli seyretmesini bekliyoruz. Ancak 5G’ye geçişin ve tüketicilerin yeni teknolojileri hızlı benimsemesinin talebi desteklemeyi sürdüreceğine inanıyoruz.

Samsung, Türkiye’de akıllı telefonda yaklaşık yüzde 43, tablette yüzde 45 pazar payına sahipti. Bugün hangi noktadasınız? Büyümeyi hangi ürün grupları sürüklüyor?

2025 yıl sonunda Türkiye’de akıllı telefonda adet bazlı pazar payımız yüzde 41,3, tabletteyse yüzde 40,8 seviyesindeydi. Temmuz ayı itibarıyla akıllı telefon pazarında payımız yüzde 39,5, tablette yüzde 38,7 olarak gerçekleşti. Bu noktada pazarı dönemsel kampanyalar, ürün bulunurluğu ve kategori dinamikleriyle birlikte değerlendirmek gerekiyor, okula dönüş dönemiyle birlikte pazar payımızın yine geçtiğimiz yılla paralel seviyelere gelmesini bekliyoruz. Bu değişkenlere rağmen lider konumumuzu koruyoruz. Küresel tarafta ise IDC verilerine göre 2026’nın ikinci çeyreğinde akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda yüzde 7,4 gerileyerek 276,3 milyon adet oldu. Samsung, 62,7 milyon adetlik sevkiyat ve yüzde 22,7 pazar payıyla küresel liderliğini sürdürdü. Yapay zeka başta olmak üzere yeni teknolojilere yönelik yatırımlarımızı da uzun süredir sürdürüyoruz. Bugün pazarın büyüme dinamiklerine baktığımızda özellikle premium akıllı telefonlar, katlanabilir cihazlar, yapay zeka destekli modeller ve tabletler öne çıkıyor. Tüketici artık yalnızca bir cihaz satın almıyor, uzun süre kullanabileceği, yapay zeka yetenekleriyle kendisine uyum sağlayan ve diğer cihazlarıyla birlikte çalışabilen bir ekosisteme yatırım yapıyor.

Samsung’un küresel mobil ve ağ operasyonları, ikinci çeyrekte satışlarını artırmasına rağmen yükselen bileşen maliyetleri nedeniyle faaliyet zararı açıkladı. Bu küresel maliyet baskısı Türkiye operasyonunun fiyatlama, ürün karması ve büyüme planlarına nasıl yansıyor?

Bugün akıllı telefon sektörü, yalnızca telefon üreticilerinin değil veri merkezlerinden otomotive kadar çok farklı sektörlerin aynı yarı iletken ve bellek kaynaklarına ihtiyaç duyduğu küresel bir ekosistem. Özellikle yapay zeka yatırımlarındaki hızlı artış, yüksek performanslı yarı iletken ve bellek çözümlerine yönelik talebi artırarak maliyet baskısını güçlendiriyor. Bu baskının bir süre daha devam etmesini bekliyoruz. Samsung açısından önemli avantajlardan biri, dünyanın önde gelen yarı iletken ve bellek üreticilerinden biri olması. Kendi üretim ve tedarik kabiliyetlerimiz sayesinde küresel dalgalanmaları daha etkin yönetebiliyor ve etkisini mümkün olduğunca dengelemeye çalışıyoruz. Bu dönemde ürün yelpazemizde de kullanıcıya daha yüksek değer sunan alanlara odaklanıyoruz. Yapay zeka destekli premium cihazlar, katlanabilir telefonlar ve ekosistem ürünleri bu dönüşümün önemli parçaları. Yeni Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Flip8 de sekiz nesillik katlanabilir teknoloji yatırımlarımızın ve mühendislik birikimimizin ulaştığı noktayı temsil ediyor.

Bu yıla dair akıllı telefon ve tablet fiyatlarında dolar bazında yüzde 20 ila 25 arasında yeni bir artış yaşanabileceğini öngörmüştünüz. Bugüne kadar bu artışın ne kadarı gerçekleşti? Yılın kalanında tüketiciyi nasıl bir fiyat tablosu bekliyor?

Bugün geldiğimiz noktada gerçekleşen fiyat etkisi ürün grubu ve döneme göre farklılaştığı için bunu tek bir oranla ifade etmek doğru olmaz. Bununla birlikte maliyet baskısının yılın kalanında da devam etmesini bekliyoruz. Küresel ölçekte bellek ve yarı iletken tarafındaki arz-talep dengesi, lojistik maliyetleri ve jeopolitik gelişmeler sektör genelinde maliyet baskısı yaratıyor. Bu nedenle fiyatlandırma üzerindeki baskının yılın kalanında da sürmesini bekliyoruz. Mayıs itibarıyla Türkiye akıllı telefon pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre dolar bazında yüzde 14 büyüdü, bu da talebin maliyet ve fiyat baskılarına rağmen korunduğunu gösteriyor. Ancak fiyatları yalnızca bileşen maliyetleri üzerinden değerlendirmemek gerekiyor. Her yeni nesilde kullanıcıya daha gelişmiş yapay zeka deneyimleri, daha güçlü kamera sistemleri, daha ince ve hafif tasarımlar, daha yüksek dayanıklılık ve daha uzun yazılım desteği sunuyoruz. Dolayısıyla yeni nesil bir cihazı değerlendirirken fiyat değişiminin yanında kullanıcıya sunulan toplam değeri de dikkate almak gerekiyor. Samsung olarak bu baskıyı tüketiciye mümkün olduğunca sınırlı yansıtmak için çalışıyoruz. Takas destekleri, kampanyalar, avantajlı finansman seçenekleri ve Samsung Care+ gibi çözümlerle yeni teknolojilere erişimi kolaylaştırmayı sürdürüyoruz.

“Talep 35-40 bin bandında seyrediyor”

Türkiye’de tüketicinin telefon yenileme süresi nedir? Talep özellikle hangi fiyat bandına yoğunlaşmış durumda?

Burada kullanım ömrü ile yenileme döngüsünü birbirinden ayırmak gerekiyor. Yenileme döngüsü pazar gözlemimizde 30-40 ay seviyesinde. Ancak cihazların kullanım ömrünün uzamasıyla birlikte tüketici, satın alma kararında cihazın daha uzun süre güncel kalmasına daha fazla önem veriyor. Talep ağırlıklı olarak 35-40 bin TL bandında seyrediyor. Fiyat artışları da tüketiciyi daha seçici davranmaya yönlendiriyor. Özellikle uzun yazılım desteği, yapay zekâ yetenekleri, güvenlik, ekosistem uyumu ve satış sonrası hizmetler bu noktada önem kazanıyor. Samsung olarak amiral gemisi modellerimizde 7 yıl Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sunmamız da bu uzun vadeli kullanım yaklaşımının bir parçası. Dolayısıyla tüketicinin yalnızca daha alt segmente yöneldiğini söylemekten ziyade, daha bilinçli ve seçici bir satın alma yaklaşımının öne çıktığını söylemek daha doğru olur. Tüketici, daha uzun süre kullanabileceği ve kullanım ömrü boyunca daha fazla değer sunacağı cihazlara yöneliyor. Premium segmentteki büyüme de bunu destekliyor.

Türkiye pazarında büyüme ne ölçüde adet artışından ne ölçüde fiyat ve üst segmente geçişten kaynaklanıyor?

Türkiye pazarındaki büyümenin önemli bir bölümünün değer artışı ve premium segmente geçişten beslendiğini görüyoruz. Akıllı telefon pazarı artık yalnızca daha fazla cihaz satılan bir pazar değil. Kullanıcıların daha yüksek katma değer sunan cihazlara yöneldiği, pazarın niceliğinden ziyade niteliğinin değiştiği bir dönemden geçiyor. Küresel tarafta da benzer bir tablo var. 2026’nın ikinci çeyreğinde küresel akıllı telefon sevkiyatları yıllık bazda yüzde 7,4 gerileyerek 276,3 milyon adede düşerken pazarın üst segmenti daha dirençli bir performans gösterdi. Bu da tüketicilerin daha uzun süre kullanabilecekleri, yapay zeka, güvenlik ve ekosistem açısından daha yüksek değer sunan cihazlara yöneldiğini gösteriyor. Samsung açısından premium segment bu dönüşümde önemli bir rol oynuyor. Ticari hassasiyet nedeniyle ortalama satış fiyatı ve kategori bazındaki paylara ilişkin ayrıntılı verileri paylaşmıyoruz. Galaxy Z serisi ve gelişmiş yapay zeka yetenekleri sunan cihazlarımız, premium segmentteki konumumuzu destekliyor.

Katlanabilir telefonlar uzun süredir sektörün yeni büyüme alanlarından biri olarak görülüyor. Bu kategori Türkiye’de hala belirli bir tüketici grubuyla mı sınırlı, yoksa ana akım pazara yaklaşmaya başladı mı?

Katlanabilir telefonlar artık yalnızca teknoloji meraklılarına hitap eden niş bir kategori değil. Çoklu görev, mobil çalışma, içerik üretimi ve yapay zeka destekli üretkenlik gibi somut kullanım senaryolarıyla daha geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekiyor. Küresel veriler de bu dönüşümü destekliyor. IDC, toplam akıllı telefon pazarının 2026’da yüzde 16,7 daralmasını beklerken katlanabilir telefonlarda yüzde 12,6 büyüme öngörüyor. Yeni Galaxy Z serimizin küresel ön siparişleri de önceki nesle göre yüzde 30’un üzerinde arttı. Kategoriye ilişkin satış payı hedeflerimizi paylaşamıyoruz.

Türkiye’de 5G hizmetinin başlamasının ardından 5G uyumlu cihazlara talepte nasıl bir değişim yaşandı? 5G beklediğiniz ölçüde bir yenileme dalgası yarattı mı?

5G’nin kullanıma sunulmasıyla birlikte 5G uyumlu cihazlara yönelik ilginin arttığını görüyoruz. Türkiye’de 5G uyumlu cihaz penetrasyonunun yüzde 28-30 bandında olduğunu, yıl sonuna kadar bu oranın yüzde 45 seviyesine ulaşmasını bekliyoruz.

Önümüzdeki üç yıl için Türkiye operasyonunun pazar payı, satış, üretim, ihracat ve yatırım hedefleri neler? Samsung Türkiye’nin küresel organizasyon içindeki ağırlığını hangi noktaya taşımak istiyorsunuz?

Önümüzdeki üç yılda önceliğimiz yapay zeka, 5G ve bağlı cihaz ekosistemiyle kullanıcı deneyimini ileri taşımak, premium segmentteki konumumuzu güçlendirmek ve Türkiye’deki üretim ve operasyonel kabiliyetlerimizi geliştirmek olacak. Bunun yanında Türkiye’nin Samsung’un küresel organizasyonundaki rolünü inovasyon, üretim ve ekosistem geliştirme açısından da daha ileri taşımayı hedefliyoruz.

“BÖLGESEL İHRACATA YÖNELİK SENARYOLARI DEĞERLENDİRİYORUZ”

Türkiye, Samsung için aynı zamanda stratejik bir üretim merkezi. Yerli üretim tarafında belirlediğimiz yol haritası doğrultusunda kapasitemizi kademeli olarak artırmaya devam ediyoruz. Türkiye’de satılan cihazların önemli bölümünü yerli üretimle karşılamayı sürdürürken üretim altyapımızı geliştirmeye ve yerel tedarik ekosistemini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye’den bölgesel ihracata yönelik farklı senaryoları değerlendiriyoruz. Türkiye’nin üretim altyapısı, coğrafi konumu ve güçlü sanayi ekosistemi, bu alandaki potansiyelimizi destekleyen önemli avantajlar arasında yer alıyor. Türkiye’nin, Samsung’un bölgesel üretim ağındaki rolünü güçlendirecek fırsatları yakından takip ediyor ve doğru koşullar oluştuğunda bu potansiyeli değerlendirmeyi hedefliyoruz.