Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (11 Eylül 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,32 değer kazanarak 10.619,85 puana yükseldi.

11.09.2025 13:43:290
Paylaş Tweet Paylaş
Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (11 Eylül 2025)

Dün 10.586,32 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 2,99 puan ve yüzde 0,12 azalışla 10.633,06 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 33,52 puan ve yüzde 0,32 değer kazancıyla 10.619,85 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.561,22 en yüksek 10.633,06 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,19 mali endeks yüzde 0,12 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 70'i yükselirken 29'u düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Tüpraş oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 621,9 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,29, bileşik getirisi yüzde 40,77 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1690, sterlin/dolar paritesi 1,3500 ve dolar/yen paritesi 148 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2980 liradan, avro 48,3820 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 azalışla 3 bin 621,9 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,5 düşüşle 67,1 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Emlak Konut'tan Damla Kent (DMLKT) yatırımcılarına telefonlara karşı uyarı var

Emlak Konut'tan Damla Kent (DMLKT) yatırımcılarına telefonlara karşı uyarı var

Fintech ödülü Pionr'ın oldu

Fintech ödülü Pionr'ın oldu

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları artış gösterdi

ABD'de enflasyon Ağustos ayında hızlandı

ABD'de enflasyon Ağustos ayında hızlandı

KKM hesapları geriledi

KKM hesapları geriledi

Merkez Bankası rezervleri 180 milyar doları aştı

Merkez Bankası rezervleri 180 milyar doları aştı

Yorum Yaz