Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (18 Eylül 2025)

Cuma günü 11.165,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 63,40 puan ve yüzde 0,57 artışla 11.229,25 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 104,98 puan ve yüzde 0,94 değer kazancıyla 11.270,83 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 11.221,81 en yüksek 11.278,61 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,24, teknoloji endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,88 ve mali endeks yüzde 0,87 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükselirken 14'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Pegasus Hava Taşımacılığı ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 672 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,49, bileşik getirisi yüzde 39,89 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1840, sterlin/dolar paritesi 1,3650 ve dolar/yen paritesi 147,3 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,3200 liradan, avro 49,0360 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde yatay seyirle 3 bin 672 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,8 azalışla 67 dolardan işlem görüyor.