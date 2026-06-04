Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (4 Haziran 2026)

Dün 13.965,65 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 96,12 puan ve yüzde 0,69 artışla 14.061,77 puandan başladı. Endeks saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 110,36 puan ve yüzde 0,79 düşüşle 13.855,29 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.814,17 puanı, en yüksek 14.188,99 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,58, sanayi endeksi yüzde 1,44 ve teknoloji endeksi yüzde 2,17 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 41'i yükselirken 58'i düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri, Astor Enerji, ASELSAN, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Türk Hava Yolları ve Sasa Polyester oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 470 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,50, bileşik getirisi yüzde 43,40 olarak gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3440 ve dolar/yen paritesi 159,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 45,9760 liradan, avro 53,5860 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 4 bin 470 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2 azalışla 95,3 dolardan işlem görüyor.