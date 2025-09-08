Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (8 Eylül 2025)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,74 değer kaybederek 10.542,47 puana geriledi.

Cuma günü 10.729,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 161,16 puan ve yüzde 1,50 azalışla 10.568,33 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 187,02 puan ve yüzde 1,74 değer kaybıyla 10.542,47 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.504,92, en yüksek 10.626,74 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 1,74, mali endeks yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 1,51 ve teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 9'u yükselirken 90'ı düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Akbank, Destek Finans Faktoring AŞ ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 614 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,36, bileşik getirisi yüzde 40,85 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1720, sterlin/dolar paritesi 1,3510 ve dolar/yen paritesi 147,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 41,2560 liradan, avro 48,4220 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 artışla 3 bin 614 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,8 yükselişle 66,6 dolardan işlem görüyor.

