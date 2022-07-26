Roll Royce’un yeni Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç global lider olmanın ipuçlarını vermişti

İngiliz mühendislik devi Rolls Royce’ta CEO’luk koltuğuna Türk yönetici oturacak. Şirketten yapılan açıklamada Tufan Erginbilgiç’in 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yeni görevine başlayacağı bildirildi. Peki, Tufan Erginbilgiç kimdir? İşte detaylar:

Endüstriyel teknoloji şirketi Rolls-Royce, Tufan Erginbilgiç'in Rolls-Royce Holdings plc CEO’su olarak atandığını duyurdu. Erginbilgiç, 24 Şubat 2022 tarihinde bu yılın sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Warren East'in yerini 1 Ocak 2023 tarihinde alacak.

Mühendislik geçmişine sahip olan ve pek çok uluslararası şirkette görev yapan Tufan Erginbilgiç, 5 yılı yönetim grubunda olmak üzere 20 yılı aşkın süredir BP'de kariyerine devam etti. Erginbilgiç, 2020'de son görevinden ayrılmadan önce BP'nin Rafineri, Petrokimya, Servis İstasyonu Ağı, Madeni Yağlar, Midstream operasyonları ve Air BP jet yakıtı operasyonlarını da içine alan alt iş birimini yönetiyordu.

Türk yöneticinin başarılı görev süresi boyunca büyük bir dönüşümün yaşandığı iş biriminde, rekor kârlılık elde edildi ve rekor düzeyde güvenlik performansı sağlandı. Havacılık ve uzay teknolojisi grubu GKN de dahil olmak üzere ağır sanayi ve imalat şirketlerinin çeşitli yönetim kademelerinde de görev alan Erginbilgiç, halihazırda, altyapı işletmelerinde büyük ölçekli yatırımlara odaklanan ve yatırımcılar için 81 milyar dolarlık bir fonu yöneten özel sermaye şirketi olan Global Infrastructure Partners'ın da (GIP) ortağı.

Rolls-Royce Yönetim Kurulu Başkanı Anita Frew, Erginbilgiç’in atanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Tufan Erginbilgiç'in CEO olarak atandığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Erginbilgiç, çok uluslu kuruluşlarda yüksek performanslı bir kültür yönetme ve yatırımcılara sonuçlar sunma becerisiyle, önemli başarılar elde eden ekipleri yönetmiş bir lider. Kapsamlı bir stratejik ve operasyonel deneyime sahip olan Erginbilgiç, havacılık ve uzay da dâhil olmak üzere güvenlik açısından kritik sektörlerin yanı sıra, düşük karbon teknolojilere geçişin sunduğu zorluklar ve ticari fırsatlar konusunda da oldukça deneyimli. Erginbilgiç ayrıca yönetim, uygulama ve değer yaratma konusunda da güçlü bir geçmişe sahip. Kendisinin son yıllarda Rolls-Royce'un oluşturduğu stratejik temellerin üzerine ekleyeceği katkıları görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Tufan Erginbilgiç ise şunları söyledi: “Önemli ticari fırsatların ve stratejik değişimlerin yaşandığı, müşterilerinin enerji dönüşümünü benimsedikleri bir dönemde Rolls-Royce’a katılmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Mühendislik alanındaki mükemmelliği ve yenilikçi teknolojisi ile şirketin uzun yıllar boyunca inşa ettiği pazar konumlarının tam potansiyelini sunmaya ve tüm paydaşlar için değer yaratmak amacıyla bir büyüme altyapısı oluşturmaya kararlıyım. Bu ikonik küresel mühendislik markasının bir sonraki başarılı döneminde dünyanın dört bir yanındaki müşteriler, ortaklar ve Rolls-Royce ekibiyle birlikte çalışacağım için çok heyecanlıyım.”

TUFAN ERGİNBİLGİÇ'TEN ÖNERİLER...

Erginbilgiç 2020 yılında Capital Dergisi’nde yer alan haberde, yılların deneyimiyle global lider olmak isteyenlere şunları öğütlemişti: “En önemli zorluk, uyumlu ve esnek olmak, kültürel farklılıklarımızı tanımak ve kapsayıcı olarak çeşitlilikten en iyi şekilde yararlanabilmek. Farklı bir dil ve kültürel arka planlarda çalışırken güvenle devam edebilmek ve liderlik edebilmek oldukça önemli.



Erginbilginç 2018 yılında yine Capital Dergisi’nde yer alan Global Liderin profili başlıkla haberde global mobilite ve liderlik eğitimlerine dikkat çekmişti. Haberde bu özelliklerin diğer ülkelerde global liderlik rollerine gelindiğinde değerinin anlaşıldığını belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “İş birliği, iletişim, katılımcılık, bir ekip üyesi olarak çalışmak ve farklı kültürleri tanımak önemli ve büyük avantaj sağlıyor. Çok kültürlü ekiplerin parçası olmak, farklı kültürel perspektif ve tarzları anlamanın mükemmel bir yolu. Kişisel iletişim de global liderliğin vazgeçilmezi.”