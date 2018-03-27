Global liderin profili

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

MUHTAR KENT, HİKMET ERSEK, TUFAN ERGİNBİLGİÇ, Serpil Timuray, Ümran Beba, Galya Frayman Molinas… Türk iş dünyasının yakından izlediği, dünya ekonomisine yön veren şirketlerin üst düzey yönetici pozisyonlarında yer bulan bu isimler, yönettikleri büyüklüklerle göz dolduruyor. Onların ajandaları, sadece Türk iş dünyası değil, dünya tarafından da dikkatle takip ediliyor. Aslında Capital, iki yılda bir “Global 50 Türk” araştırmasını yayınlayarak “sınır ötesindeki” Türk yöneticilerin başarısına dikkat çekiyor, hikayelerini öğreniyor, ajandalarındaki konu başlıklarını ortaya koyuyor. Gelenekselleşen “Global 50 Türk” araştırmasının 2018 çalışmasıyla yine “sınır ötesindeki” 50 önemli ismi araştırdık. Zirvede geçmiş yıllarda olduğu gibi yine Muhtar Kent ve Hikmet Ersek var. Hafize Gaye Erkan gibi listeye pek çok yeni ve önemli ismin de dahil olduğunu söylemek gerekiyor. 35 yaşında finans profesörü olan Erkan, bugün Amerika’nın önemli bankalarından First Republic Bank’ın yönetim kurulu başkanı. Aslında onun hikayesi global CEO’luk için ilham veren örneklerden sadece biri. Peki listede yer alan diğer yöneticiler kim? Onları birleştiren ortak özellikler neler? Ajandalarında neler var? Global 50 Türk yöneticiye yönelik düzenlediğimiz ankette, bu soruların yanıtını aradık. 46 yöneticinin katıldığı anketten ilginç detaylar çıktı. İşte onlardan derlediğimiz başlıklar…

GLOBALLER NEREDEN?

Çok uluslu şirketlerde global olarak üst düzey pozisyonlara giden kariyer yolu öncelikle eğitimle başlıyor. Global 50 Türk Lider anketine katılanların profili de bunu doğrular nitelikte. Bu liderlerin yüzde 59,5’i yüksek lisans, yüzde 31’i lisans ve yüzde 9,5’i doktora derecesine sahip. Boğaziçi Üniversitesi en çok global lider yetiştiren üniversite olarak öne çıkıyor. Her 5 global Türk liderden biri Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun. Yüzde 16,7’si, ODTÜ mezunu. Örneğin PepsiCo Global Yetenek Yönetimi, Çeşitlilik ve Dahil Etme Kıdemli Başkan Yardımcısı Ümran Beba, BBVA Compass CEO’su Onur Genç, Perfetti Van Melle Kuzey Amerika Başkanı ve CEO’su Mehmet Yüksek ve Diversey Afrika, Orta Doğu ve Türkiye Başkanı Somer Gündoğdu, Boğaziçi Üniversite’sinden mezunlar arasında yer alıyor. Prysmian Group Kuzey Amerika Başkanı ve CEO’su Hakan Özmen ile Bosch Grubu Elektrikli Tahrik Sistemleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Mehmet Gürcan Karakaş ODTÜ mezunu. Lisans eğitimini yurt dışındaki üniversitelerde tamamlayanların oranı yüzde 16,7 olarak karşımıza çıkıyor. Üniversite eğitimini yurt dışında tamamlayan global liderlerin mezun olduğu okullar arasındaysa Columbia, Princeton, Cornell, Harvard Business School, California Berkeley ile Almanya, Fransa, Avusturya ve İsviçre’deki okullar ilk sıralarda yer alıyor. Peki çok uluslu bir şirketin tepe noktasına çıkmak için en uygun yaş nedir? Anketimize katılan global liderlerin yüzde 66,7’si şu an 40-50, yüzde 19’u 30-40 yaş arasında ve global pozisyonlarda görevlerine devam ediyor. Geri kalanlar 50 ve üzeri yaş grubuna dahil. Bu liderlerin yüzde 31’i, 7-10 yıllık global deneyime sahip. Yüzde 28,6’sı 15 ve daha fazla süredir yurt dışında kariyerlerini sürdürüyor. Yüzde 19’u ise 5-7 yıldır yurt dışı kariyeri deneyimliyor.

FARKLILAŞTIRAN ÖZELLİKLER

Türk yöneticilerin global arenada pek çok farklı yeteneğiyle öne çıktığı görülüyor. Anketten çıkan sonuçlara göre ilk 5 özellik vizyonerlik, kriz yönetiminde deneyim sahibi olmak, çalışkan olmak, çok yönlülük ve performans baskısına dayanıklı olmak. Egon Zehnder Türkiye Ortağı Tankut Şensürücü, Türk yöneticilerin kararlı, dirayetli ve çalışkan olmalarıyla performans baskısının yüksek olduğu ortamlarda daha çok öne çıktığını söylüyor. Yine kriz ortamlarında Türk yöneticilerin liderlik özelliklerinin değer kazandığını belirtiyor ve “Yine de denge önemli. Bu özellikler çok öne çıkarıldığında, uzun vadeli düşünme, ortak akılla karar alma, kalıcı performans yaratma gibi önemli konular arka planda kalabiliyor” diye konuşuyor. Bosch Grubu Elektrikli Tahrik Sistemleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Gürcan Karakaş, mentorluğunu yaptığı kişilere 3 tip yöneticilik tecrübesini edinmelerini öneriyor ve şunları söylüyor: “Bir kâr merkezini yönetmek önemli. Bu deneyim, girişimcilik ruhunu geliştirir. Büyümeyi yönetmek ekip kurmayı ve hızlı olmayı öğretir. Küçülmeyi yönetirseniz de keyifsiz kararlar almayı ve şirketi tekrar kârlı hale getirmeyi deneyimlersiniz.” BP Küresel Rafinaj ve Pazarlama Grubu CEO’su Tufan Erginbilgiç, global mobilite ve liderlik eğitimlerine dikkat çekiyor. Bu özelliklerin diğer ülkelerde global liderlik rollerine gelindiğinde değerinin anlaşıldığını belirtiyor ve şöyle devam ediyor: “İş birliği, iletişim, katılımcılık, bir ekip üyesi olarak çalışmak ve farklı kültürleri tanımak önemli ve büyük avantaj sağlıyor. Çok kültürlü ekiplerin parçası olmak, farklı kültürel perspektif ve tarzları anlamanın mükemmel bir yolu. Kişisel iletişim de global liderliğin vazgeçilmezi.”