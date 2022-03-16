Rusya'dan bir gemi ayçiçek yağı geldi

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemi, Mersin'e ulaştı.

16.03.2022 10:14:000
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Rusya'dan bir gemi ayçiçek yağı geldi

Rusya'nın Yisk Limanı'ndan 9 Mart'ta yola çıkan ayçiçeği yağı yüklü "Lilac" adlı gemi, Mersin'e ulaştı.

Liberya bayraklı 140 metre uzunluğunda ve 4 bin 684 groston ağırlığındaki gemi, gece saatlerinde Akdeniz ilçesi açıklarına geldi.

Tankerin, kıyıdan yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki deniz platformu SAVKA'ya demirleyeceği ve ambarlarındaki 6 bin 99 ton ayçiçeği yağının sevkiyatına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.

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