Rusya'nın McDonald's'a yanıtı Vanya Amca oldu

McDonald’s’ın Rusya’daki restoranlarını kapatmasının ardından Moskova’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Vanya Amca adlı bir Rus fast-food zinciri, McDonald’s’ın ikonik logosuna çok benzeyen bir logo için marka başvurusunda bulundu .

Vanya Amca Rus hükümetine, altında Rusça “Vanya Amca” yazan stilize bir “B” harfi olan logo için başvuru yaptı. Vanya Amca’nın yeni logosu Vanya Amca’daki “V’ye” atıfta bulunan Kiril harfi “B” baz alınarak tasarlanmış. Ancak logo McDonald’s’ın altın kemerlerini andırıyor, yan çevrilmiş bir M gibi duruyor. Vanya Amca tarafından hazırlanan görsel de McDonald’s markasıyla ilişkilendirilen kırmızı ve sarı renkleri kullanıyor.

Başvuruda, şirketin “snack bar” ve “yemek pişirme, eve teslim” hizmetleri sunduğunu, şirketin Moskova’da bir iş adresine sahip olduğu belirtildi.

Başvuru, McDonald’s’ın Rusya’daki 800’den fazla restoranını süresiz olarak kapatacağını açıklamasından üç gün sonra geldi. Duyurunun ardından Moskovalılar McDonalds şubelerine akın etmişti.

The Washington Post gazetesine konuşan Rusya Devlet Duması sözcüsü Vyacheslav Volodin, “McDonald’s kapandığını açıkladı. Peki, tamam, kapat. Yarın McDonald’s değil, Vanya Amca olacak” dedi. İşletme, adını Rus oyun yazarı Anton Chekov’un bir oyunuyla paylaşsa da, Vanya Amca takma adının nasıl ortaya çıktığı belli değil.

Rusya Interfax haber ajansının haberine göre Moskova Belediye Başkanı bir yıl içinde yerli zincirlerin Moskova’daki 250 McDonald’s restoranının yerini alabileceğini söyledi. Belediye Başkanı, malzemelerinin yüzde 99’u Rusya’dan geleceğinden yeni restoranların tercih edilebilir olacağını öne sürdü.

Kent meclisinin yerli fast-food zincirlerine 500 milyon ruble (yaklaşık 72 milyon TL) ödenek sağladığı aktarıldı.







