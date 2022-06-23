Sağlıkta borç affı yürürlüğe girdi: Borcun ne kadarı silinecek?

Sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet borçlarının 10 bin TL'nin altındaki kısmının tamamen silinmesini düzenleyen yasa yayımlandı. Yasaya göre borcu 10 bin TL'nin üstünde olanların ise borçlarının yüzde 50'sinin ödenmesiyle af gerçekleşecek.

Resmi Gazete'de yer alan sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 375 sayılı KHK'da değişiklik yapılmasına dair kanuna göre, 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş sağlık hizmet alacak tutarlarının yüzde 50’sinin bugün itibarıyla bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi hâlinde, geri kalan kısmı ferîleriyle birlikte terkin edilecek.

Söz konusu alacağın tutarı 10 bin TL ve altında ise tamamının tahsilinden resen vazgeçilecek. Alacak tutarının yarısının 10 bin TL'nin altında olması hâlinde 10 bin TL'si terkin edilerek kalan kısım tahsil edilecek. Defaten ödeme veya terkin halinde bu alacakların tahsili için açılmış davalar ile yürütülen icra takipleri durdurulacak. Taksitle ödeme halinde ise ödeme süresince dava ve icra takipleri geri bırakılacak. Davanın durdurulması veya takibin geri bırakılması zaman aşımı sürelerini durduracak. Yasada ayrıca, sağlık çalışanlarının mali ve özlük hakları haklarıyla ilgili düzenlemeler de yer alıyor.