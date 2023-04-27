Samsung’un faaliyet karı ilk çeyrekte yüzde 95 azaldı

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung’un faaliyet karı bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 azalarak 640 milyar Güney Kore wonuna (yaklaşık 480 milyon dolar) düştü.

27.04.2023 14:16:230
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Samsung’un faaliyet karı ilk çeyrekte yüzde 95 azaldı

Samsung, ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 azalarak 63,75 trilyon Güney Kore wonuna (yaklaşık 47,6 milyar dolar) geriledi.

Şirketin yılın ilk çeyreğindeki faaliyet karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 azalarak 14,12 trilyon Güney Kore wonundan 640 milyar Güney Kore wonuna düştü.

Samsung böylelikle 2009’dan bu yana en düşük ilk çeyrek faaliyet karını elde etti.

Şirketten yapılan açıklamada, hafıza çiplerine yönelik azalan talebin ve çip fiyatlarındaki düşüşün şirket gelirlerini olumsuz yönde etkilediği belirtildi.

Dünyanın en büyük hafıza çipi üreticisi Samsung, 7 Nisan’da yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ardından hızla düşen talep nedeniyle hafıza çipi üretimini azaltma kararı aldığını bildirmişti.

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