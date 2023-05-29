Seçim sonrası borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,52 artışla 4.696,17 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,49 puan ve yüzde 2,52 değer kazanarak 4.696,17 puana çıktı.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kazanarak günü 4.580,67 puandan kapatmıştı.

Seçim sonrası Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 2,52 artışla 4.696,17 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,49 puan ve yüzde 2,52 değer kazanarak 4.696,17 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 ve holding endeksi yüzde 1,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.980 seviyelerinin direnç, 4.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.