'Seçimin galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı’daki konutunun önünde bekleyen halka hitap etti.

Bugün Kısıklı'nın, Üsküdar'ın, İstanbul'un bir başka olduğunu ifade eden Erdoğan, "Değerli dava ve yol arkadaşlarım" diye seslendiği alandaki vatandaşları kalbi duygularıyla, hürmetle, muhabbetle selamladığını dile getirdi.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu milletimizin teveccühüyle tamamlamış bulunuyoruz. İki bayram arasında bize bir demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum." diyen Erdoğan, sandık başına gidip kendisi ve evlatlarının geleceği için iradesini ortaya koyan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Erdoğan, teşkilatın tüm mensuplarını, kadın ve gençlik kollarını, sandık müşahitlerini, gönüllü olarak seçimin sağlıklı şekilde yürümesine katkıda bulunan herkesi, kampanya ekibini, kadınları, gençleri ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerini tebrik ettiğini belirtti.

Yurt içinde, yurt dışında ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranlarıyla sandığa koşan herkese teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaptığı tercihle önümüzdeki 5 yıl boyunca ülkeyi yönetme sorumluluğunu bir kez daha bize tevdi eden milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin güvenine layık olacağız. 21 yıl layık olduğumuz gibi layık olacağız. Ne dedim; 'Pazara kadar değil, mezara kadar beraber olacağız.' Hep 'Bu sevda burada bitmez.' dedik. Öyle mi? Şimdi bak 'bay bay Kemal' diyorlar. Biz hep 'Bu kutlu yürüyüş yarım kalmaz.' demiştik. Biz hep 'Hizmet eden hezimete uğramaz.' demiştik. Biz hep 'Türkiye bize, biz de Türkiye'ye emanetiz.' demiştik. İsterseniz buna bir üçüncü 'bay' daha ilave edebiliriz; bay bay Bay Kemal."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçiminin, kendisiyle millet arasındaki muhabbetin demokrasi ateşinde şekillenmiş hali olduğunu söyledi.

"Nasıl demir ateşle buluşarak çeliğe dönüşürse, sizlerin iradesi de sandıkta Türkiye'nin bükülmez, kırılmaz, paslanmaz gücü haline geldi." diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunarak, şöyle konuştu:

"Buradan Türkiye'ye bir hesap yapıyorum. 'Hesap uzmanıyım.' diyordu ya... 2018'de CHP'nin vekil sayısı neydi biliyor musunuz? 146. 2023'te CHP'nin vekil sayısı, yani bu seçimde 169 çıkardı. Fakat malum, toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi. Ne kadar? 40 tane. Peki ne oldu? Şimdi 129'a düştü CHP. Hesap uzmanı ya, bu işleri çok iyi bilir. Böylece kaybettiği vekiller sebebiyle herhalde CHP bunu, bay bay Bay Kemal'e hesabını soracaktır. Diyoruz ki 14 Mayıs seçiminin de 28 Mayıs seçiminin de galibi 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır."

Bir şey daha söylediğini anımsatan Erdoğan, "'Biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek.' demiştik. Öyleyse bugün kazanan sadece Türkiye'dir. Demokrasimizden, kalkınmamızdan, hedeflerimizden taviz vermeden şimdi Türkiye Yüzyılı'nın kapısını açtık ama beraberce açtık. Erkeğinden kadınına, gencinden yaşlısına, çalışanından emeklisine kadar milletimizin tüm kesimlerinin hayallerini, heyecanlarını beraberce hayata geçirdik. Kalbi ve gözü bize dönük dostlarımızın umutlarını beraberce yükselttik." değerlendirmesinde bulundu.

"Asıl olan milletimizin birliğine ve beraberliğine sahip çıkmasıdır"

Alanın muhteşem olduğunu, Kısıklı meydanının tarih yazdığını ifade eden Erdoğan, "Bir İstanbullu, bir Üsküdarlı, bir Kısıklılı olarak sizin gibi yol arkadaşları verdiği için Allah'a hamdediyorum. Her zaferimizi yine sizlerle birlikte kutlayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024'te yapılacak yerel seçimlere değinerek, "Şimdi önümüzde 2024 var. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Alandaki katılımcıların sayısına ilişkin bilgi paylaşan Erdoğan, "Şu anda emniyetten dedim ki Kısıklı meydanında ne kadar vatandaşım var? Rakam ne biliyor musunuz? 55 bin. Seçimler gelir geçer, sel gider kum kalır. Asıl olan ülkemizin hedeflerinden sapmaması, milletimizin birliğine ve beraberliğine sahip çıkmasıdır. Bugünkü seçimlerin en büyük mesajı işte budur." diye konuştu.

"Hiç kimse milletimizin hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz"

"Seçim sonuçları bir kez daha göstermiştir ki hiç kimse bu ülkenin kazanımlarına göz dikemez." diyen Erdoğan, "İşte şimdi dünya ülkeleri arıyor. Az önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham kardeşim aradı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev kardeşim aradı. Libya Başbakanı aradı. Hepsi ardı ardına arıyorlar. Ve diyorlar ki 'Gerekirse ilan edin, davet edin, hemen şimdi de geliriz.' Çünkü bu zaferi bizimle gerek Batı'da gerek Körfez'de... Katar arıyor, aynı şekilde o da bu mutluluğu paylaşıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç kimse insanımızın sahip olduğu hak ve özgürlüklere el uzatamaz. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz, insanımıza hakaret edemez. Gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez. Hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Bunun için terör örgütünden karanlık mahfillere herhangi bir aracı ayağımıza dolayamaz. Hiç kimse milletimizin bir olma, iri olma, diri olma, kardeş olma, hep birlikte Türkiye olma azmini kıramaz." ifadelerini kullandı.

Alandaki vatandaşlara "Kardeşlerim şimdi öyle bir haykıralım ki Ankara bunu duysun. İstanbul'un tüm ilçeleri bunu duysun." diye seslenen Erdoğan, şunları söyledi:

''Kardeşlerim bu CHP, LGBT'ci midir? Bu HDP, LGBT'ci midir? Bu İYİ Parti, LGBT'ci midir? O yanındaki bazı ufaklıklar var, onlar da LGBT'ci midir? Peki AK Parti'ye LGBT sızabilir mi? MHP'ye sızabilir mi? Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerine sızabilir mi? İşte unutmayın, Yunus'un 'Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanası.' dediği gibi her seçim bizim için bir yeniden doğuştur. Bizde aile kutsaldır. Aileye kimse dil uzatamaz. Kadına şiddet bizde yasak, haramdır. Buna kimse tevessül edemez ve ümüğünü sıkarız."

Erdoğan, gelecek dönemde millete ne söz verdilerse onu yapacaklarını, yerine getiremeyecekleri hiçbir sözü vermeme prensibine de bağlı kalacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkon konuşmasını Külliye'den yapacak

Şimdi Ankara'ya yola çıkacağını bildiren Erdoğan, bu defa bir değişiklik yaparak balkon konuşmasını Külliye'den gerçekleştireceğini, Külliye'den tüm dünyaya sesleneceğini dile getirerek, vatandaşlardan Başkent'e gitmek için müsaade istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 ildeki depremzedelere teşekkür ederek, "Onlar konteynerlerde, çadır kentlerde oylarını gittiler, büyük bir vakurla kullandılar. Allah onlardan razı olsun. Rabbim beterinden korusun. Söylediğim gibi inşallah bir yıl içinde de kalıcı konutları halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

Alandaki vatandaşlara, "Şöyle haykıralım, tüm Türkiye duysun. Üsküdar bunu yapar, kaldıralım elleri. Hazır mıyız?" diye seslenen Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini katılımcılarla birlikte tekrarladı.