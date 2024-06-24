Sektörlerde yerli yabancı dengesi: Yabancılar hangi sektörleri domine ediyor?

Son yıllarda sektörlerde yerli, yabancı güç dengesinde değişim var. Bazı sektörler yabancı yatırımcının satış ve üretimde cazip bularak yatırımı artırdığı bir pazar haline gelirken bazılarında önemli çıkışlar yaşanıyor.

Nilüfer Gözütok Ünal / [email protected]

Capital Mayıs 2024 sayısından

Örneğin üretim gücünün yanında göç alan ve bölgedeki savaşlar nedeniyle fırsat pazarlara yakın olan Türkiye’ye uluslararası çimento devlerinin ilgisi artıyor. Otomotivde elektrikli araç pazarındaki yükselen ivme ve Togg’un oyuna dahil olması sektörde oyunu farklı bir noktaya taşıyor. Beyaz eşya, makine, plastik, seramik ve daha birçok sektörde yerli oyuncular uluslararası rakiplerine karşı güçlü bir varlık ortaya koyarken yeni dönemde başta yeşil dönüşüm olmak üzere birçok yeni gelişme de yerli, yabancı rekabetini yeniden yazacak gibi görünüyor.

Bugün Türkiye pazarında 31 sektör ve kategoriye baktığımızda 10 sektörde pazarı yabancıların domine ettiğini görüyoruz. Akaryakıt, otomotiv, tütün ürünleri, akıllı telefon, sigorta bu sektörlerin başında geliyor. Boya, deterjan, bira ve bina yönetimi gibi 4 sektörde ise paylar eşit. Öte yandan bankacılıktan beyaz eşyaya, çimentodan gıdaya yarattıkları ekonomiyle güçlü 17 sektörde yerli şirketlerin cirodan aldığı pay sektörde daha fazla. Bu şirketler sektörlerinde liderliği elinde bulunduruyor ve uluslararası devlere kafa tutuyorlar.

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