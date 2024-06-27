SharkNinja Türkiye pazarına Karaca ile girdi

İngiltere ve Amerika’nın en çok satılan ev aletleri markalarından Shark ve Ninja, Türk tüketicisiyle buluşuyor.

27.06.2024 10:55:300
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SharkNinja Türkiye pazarına Karaca ile girdi

İki markayı aynı çatı altında bir araya getiren 11 milyar dolar pazar değerine sahip sektör lideri SharkNinja, Türkiye pazarına giriş yaptı.

Günümüz dünyasının yoğun yaşam tarzını kolaylaştıran ev aletlerini patentli teknolojilerle geliştiren SharkNinja, Karaca Grup ortaklığıyla Türkiye pazarına girdi. SharkNinja çatısı altında yer alan, İngiltere ve Amerika’nın en çok satılan elektrikli süpürge markası Shark, aynı zamanda saç bakım ürünleri ve hava temizleyicilerle günlük hayatı kolaylaştıran, yenilikçi ve premium ev ürünler sunuyor. 

SharkNinja Türkiye Genel Müdürü Galip Bağcı, “Dünya çapında 32 ülkede, 31 farklı ürün kategorisinde faaliyet gösteren, ev eşyaları sektöründe devrim yaratan SharkNinja’nın Karaca Grup ortaklığıyla Türkiye pazarına girmesinden mutluluk duyuyoruz. Sektör lideri iki markayı aynı çatı altında bir araya getiren, 11 milyar dolar pazar değerine sahip SharkNinja’nın, 4.500’ü aşkın patentli teknolojisiyle tasarlanan ulaşılabilir ürünlerini Türk tüketicilerle buluşturuyoruz.” dedi.


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