Sıfır Enerji Binaları Zirvesi, İstanbul'da yapılacak

Son iki yıldır dijitalde düzenlenen ve bu yıl ilk kez fiziksel ortamda yapılacak ZeroBuild Summit’22, ‘Değişim Burada Başlıyor!’ sloganıyla 23-26 Mart tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Hyve Group tarafından düzenlenen 44. Yapı Fuarı-TurkeyBuild İstanbul ev sahipliğinde yapılacak Zirve’de dört gün boyunca toplam 16 oturum olacak. Paris Anlaşması’nın Türkiye’nin karbonsuzlaştırma yol haritasına etkilerinin ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinde yapıların rolünün ele alınacağı Zirve’ye konuşmacı olarak; akademisyenler ve STK yöneticilerinin yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcilerinden de oluşan 100’e yakın yerli ve yabancı uzman katılacak.

“Gidilecek çok yolumuz var!”

ZeroBuild Türkiye’22 Direktörü Dr. Gamze Karanfil, Paris İklim Anlaşması’nın imzalanmasının ardından 2053 yılına kadar “Net Sıfır Emisyon” hedeflerinin belirlenmesiyle Türkiye’nin iklim politikalarında da yeni bir döneme girildiğini hatırlattı. Kamu ve özel sektörün bu konudaki hassasiyeti ve girişimlerini umut verici olarak değerlendiren Dr. Karanfil, “Sıfır Enerji Binalar, hem enerji verimliliği hem de iklim değişikliğine çözüm için olmazsa olmazlarımızdan. Bu konudaki farkındalığı artırmak için çıktığımız yolculukta üçüncü yılımız. Aradan geçen bu sürede Paris İklim Anlaşması’na imza atıldı, Net Sıfır Emisyon hedefleri belirlendi. Son olarak ‘Neredeyse Sıfır Enerji Binalar-NSEB’ ile 5 bin metrekareden geniş binalara düşük enerji tüketimi ve en az yüzde 5 yenilenebilir enerji kullanım şartı getirildi. Ancak gidilecek daha çok yolumuz var. Düzenlediğimiz bu Zirve ile bundan sonraki çalışmalar için hem özel sektördeki paydaşlar hem de kamu tarafıyla hep birlikte güçlerimizi birleştirmeyi amaçlıyoruz. Oturumlarımızda hedeflere ulaşmak için yapılanları, dünyadaki gelişmeleri, yapılması gerekenleri masaya yatıracağız” dedi.

Pilot örnekler: Gaziantep, Konya ve Kolombiya

Zirve’nin ilk günü açılışın ardından “Türkiye’nin Sıfır Enerji Binalar Yol Haritası”, “Çevresel ve Sürdürülebilir Finans”, “Sıfır Karbon Binalar Projesi” başlıklı oturumlar gerçekleşecek. “Sıfır Karbon Binalar” oturumunda Türkiye’de bu alandaki iki pilot şehir olan Gaziantep ve Konya Büyükşehir Belediyelerinin yanı sıra Kolombiya’daki projenin temsilcisi de konuşmacı olarak yer alarak tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak. “Türkiye’nin Sıfır Enerji Binalar Yol Haritası” başlıklı oturumda ise T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri katılımcıları bilgilendirecek.

Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi’nin ikinci günü olan 24 Mart Perşembe günü ise toplam 4 oturum düzenlenirken, başlıkları ise; “2053’e Kadar Karbon Nötr Şehirler Kurmanın Yolları”, “Türkiye’de Atık Isı Potansiyeli ve Atık Isı Kazanımı”, “Enerji Verimliliğinde Yeni ve Yenilikçi Yaklaşımlar”, “Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemlerinin ZeroBuild’e Etkisi ve Katkısı” olacak.

“Yeşil Hidrojen” konuşulacak

Zirve’nin üçüncü günü olan 25 Mart Cuma günü toplam 5 oturum gerçekleşecek. İlk oturumun başlığı “Sıfır Enerji Binalara Ulaşmanın En Akılcı Yolu ‘Pasif Evler ve Pasif Eve Uygun Komponentler’” olurken uzmanlar, bu alanda Türkiye’deki uygulamalar ve gelişmeler hakkında katılımcıları bilgilendirecek, bu konuda merak edilenlere yanıt verecek. “Alternatif Enerji Kaynakları” başlıklı oturumda ise son dönemde tüm dünyada merakla izlenen Yeşil Hidrojen konusu tüm yönleriyle ele alınacak. Aynı gün ayrıca; “Net Sıfır Karbon Binalar Taahhüdü”, “nSEB ve Isı Yalıtımı” ve “Enerjinin Etkin Kullanımı ve Yenilenebilir Enerji Arasında Sinerji” başlıklı oturum da gerçekleşecek.

Geleceği İnşa Et Deklarasyonu

Zirve’nin son günü olan 26 Mart Cumartesi, “Enerji Etkin Tasarım ve Sürdürülebilir Mimari” ve “Yapılarda Karbon Emisyonlarının Azaltımında Malzeme Yönetimi” başlıklı oturumlarının ardından düzenlenecek kapanış oturumunda “Sıfır Enerji Bina ile Geleceği İnşa Et Deklarasyonu” imza töreni gerçekleştirilecek. Zirve’ye destek veren STK’ların temsilcilerinin yer alacağı bu oturumda, Şubat 2022’de imzaya açılan ve 12 maddeden oluşan deklarasyon kamuoyu ile paylaşılacak. Deklarasyona imzaya verenler; yeni binaların 2030’a, tüm binaların ise 2053 yılına kadar Net Sıfır Enerji Bina olması için oluşturulacak stratejik plana katkıda bulunmayı benimsediklerini beyan etmişlerdi.

Yeni ürün ve teknolojiler tanıtılacak

Zirve kapsamında oturumların yanı sıra ZeroBuild Summit’22 Uluslararası Sergi Alanı’nda sıfır enerji binalara ait yeni ürün ve teknolojiler de sergilenecek. ZeroBuild Network Zone için ayrılan özel alanda kurulacak stantlarda ziyaretçiler, yapılarını daha verimli işletmek ve çevreye olan etkilerini minimuma indirebilmek için sunulan çözümleri inceleme fırsatı bulacak.