Silikon Vadisi Bankası'nın Almanya şubesi için moratoryum ilan edildi

Almanya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) Almanya şubesi için moratoryum ilan etti.

13.03.2023 17:09:470
Paylaş Tweet Paylaş
Silikon Vadisi Bankası'nın Almanya şubesi için moratoryum ilan edildi

BaFin, ABD'de bankacılık sektörü üzerindeki riskleri artıran SVB'nin Almanya'daki şubesi için aldığı kararları açıkladı.

* Gün ortası gelen açıklama şaşkınlık yarattı... İşte ABD'nin 16. büyük bankasını iflasa götüren 48 saat

* ABD bankacılık sisteminde neler oluyor? Çifte iflas sonrası yaşananlar

* ABD'de Silikon Vadisi Bankası iflas etti

Açıklamada, SVB'nin Alman şubesinin yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği belirtilerek bankanın varlık satışı ve ödemelerinin dondurulduğu bildirildi.

Bankanın kapatılması kararının alındığı ifade edilen açıklamada, BaFin kararlarının ivedilikle uygulanabileceği ancak son şeklinin henüz tamamlanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, SVB'nin Almanya şubesinin ülkenin bankacılık sektörü için sistematik risk oluşturmadığı vurgulanarak, 30 mayıs 2018'de Almanya'da faaliyetlerine başlayan bankanın mevduat toplamadığı ve banka kaynaklarının Aralık 2022 itibarıyla 789,2 milyon avro olduğu bildirildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Borsaya talep canlı kalır

Borsaya talep canlı kalır

Yukarı hareket devam edecek

Yukarı hareket devam edecek

Midas’ta masrafsız borsa işlemleri başladı

Midas’ta masrafsız borsa işlemleri başladı

Mücevher sektörünün ihracatı yüzde 4,5 büyüdü

Mücevher sektörünün ihracatı yüzde 4,5 büyüdü

Borsa İstanbul’da gong Barem Ambalaj için çaldı

Borsa İstanbul’da gong Barem Ambalaj için çaldı

Borsa İstanbul’da Gong, Bulls GSYO ve RePG Enerji için çaldı

Borsa İstanbul’da Gong, Bulls GSYO ve RePG Enerji için çaldı

Yorum Yaz